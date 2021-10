Salkazanov vylepšil svoje maximum, z majstrovstiev sveta si odnáša striebro a Makojev skončil až piaty

Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov nezískal titul majstra sveta v kategórii do 74 kg. Na šampionáte v nórskom Osle 25-ročný rodák z ruského Severného Osetska vo finále prehral s Američanom Kylom Douglasom Dakom 3:7 na body.

Salkazanov ziskom striebornej medaily vylepšil svoje doterajšie maximum na majstrovstvách sveta. Pred dvoma rokmi v kazašskom Nur-Sultane bol bronzový do 79 kg. Salkazanov je aj tohtoročný majster Európy do 74 kg z Varšavy a tiež majster sveta do 23 rokov do 70 kg z roku 2018 z Bukurešti.

Účasť na OH v Tokiu si v slovenských farbách nevybojoval. Dosiaľ jediným majstrom sveta v zápasení voľným štýlom narodeným na Slovensku bol v roku 1990 v Tokiu do 82 kg Jozef Lohyňa. Bolo to však ešte v ére spoločného štátu – Československa.

Na šampionáte v nórskom Osle bol v nedeľu v hre aj ďalší slovenský reprezentant s ruským rodiskom Boris Makojev. Účastník OH v Tokiu v súboji o bronz neuspel proti Abubakrovi Abakarovovi z Azerbajdžanu a podľahol mu 5:9. Znamená to konečné piate miesto, keďže sa odohrali dva súboje o bronz. Majstrom sveta sa stal iránsky favorit Hassan Aliazam Jazdani Charátí.