Sam Bennett bol v tieni Sagana v Bora-Hansgrohe až kým ho nezdrapila známa „vlčia svorka“

Keď Sam Bennett preťal cieľovú čiaru 10. etapy na prvom mieste a v súťaži o zelený dres získal 21-bodový náskok pred Petrom Saganom, mnohí sa začali pýtať: kde bol tento írsky rýchlik toľké roky, keď až ako 29-ročný zažil víťaznú etapovú premiéru na Tour de France? Odpoveď je jednoduchá, bol v tíme Bora-Hansgrohe v tieni Petra Sagana.

Bennett prišiel tento rok prvýkrát na Tour de France s vizitkou víťaza troch etáp na Giro d’Italia a dvoch etáp na Vuelte. Lenže najslávnejšie z pretekov Grand Tour roky sledoval len doma pred televízorom. Na Tour dostal vždy prednosť Peter Sagan, ktorý sa na nich stal synonymom zeleného dresu.

„Bolo to ako byť záložným rozohrávačom quarterbacka Toma Bradyho. Môžete roky snívať, že si raz zahráte v Super Bowle, ale aj tak zostanete len sedieť na lavičke,“ napísal špecializovaný portál VeloNews o pozícii Bennetta pri Saganovi.

Ak sa chcel Bennett dostať z tieňa slovenského trojnásobného majstra sveta, musel čosi podniknúť. Odchod do iného tímu mu sťažovalo vedenie Bora-Hansgrohe. Údajne podpísal vyhlásenie, že chce v tíme zostať a keď to chcel zmeniť, jeho šéf mu to zatrhol.

Bennett dokonca reagoval vyhlásením, že radšej ukončí kariéru ako bude naďalej súčasťou nemeckého tímu. Napokon sa spor Bennetta a jeho zamestnávateľa posunul až na rozhodcovský súd UCI a zelenú na odchod dostal až vďaka intervencii mnohých právnikov.

Pomocnú ruku mu nechtiac podal aj Elia Viviani. Skvelý taliansky šprintér sa väčšími peniazmi nechal zlákať do menšieho tímu Cofidis a uvoľnil svoje miesto v belgickom tíme Deceuninck – Quick Step.

A známa „vlčia svorka“ v modro-bielych farbách chňapla po Bennettovi ako po surovom mäse. „Chceli sme získať človeka, ktorý tak často zdolával Vivianiho, že sa mi to prestávalo páčiť. A tak ho konečne máme, hoci to trvalo mesiace naťahovačiek. Verím, že naplní svoje aj naše vysoké ambície,“ uviedol ešte vlani v novembri excentrický šéf Deceuninck – Quick Step Patrick Lefevere.

Bennett si v špecifickej sezóne 2020 pripísal štyri víťazstvá pred začiatkom Tour de France. Na ďalší triumf čakal až do desiatej etapy, ale stál za to. V priamom šprintérskom súboji zdolal svojich úhlavných rivalov Caleba Ewana a Petra Sagana.

A Slovákovi navyše vzal jeho dlhoročnú poznávaciu – zelenú značku. Od dojatia sa pri interview rozplakal, každým jeho slovom lomcovali emócie. „Môžete byť rýchly a šikovný jazdec, ale skutočne dobrým šprintérom sa stanete až vtedy, keď vyhráte etapu na Tour de France. Preto teraz cítim obrovskú úľavu. Potreboval som vyhrať etapu pre všetkých, ktorí mi dali šancu v tíme Deceuninck – Quick Step. Chcel som vyhrať pre spolujazdcov v tíme, ale aj pre mechanikov, ľudí v sakách či tlačového hovorcu. Je to paráda,“ vyhlásil Bennett.

„Víchrica tlaku, pochybností o sebe, právnych zápasov a neustáleho čakania vo vnútri Sama Bennetta sa zmenila na uragán emócií,“ napísal VeloNews po utorkovom Írovom triumfe.