Sám som zvedavý, koľko mám v sebe sily na ďalšie zázraky, hovorí Volko pred Svetovou univerziádou

BRATISLAVA 11. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský rekord v behu na sto metrov (10,15), 28. miesto v konkurencii svetovej šprintérskej stovky, 15. miesto v semifinále na dvesto metrov, 6. pozícia medzi Európanmi tiež v semifinále MS – to je obdivuhodná bilancia 20-ročného Bratislavčana Jána Volka, s ktorou sa vrátil z atletického svetového šampionátu v Londýne (4. – 13. augusta).

Pred odchodom do dejiska šampionátu si spolu s trénerkou Naďou Bendovou veľmi želal minimálne štyri behy. To bol ich cieľ, s ktorým do Londýna odleteli. Nakoniec mladý šprintér BK Hraj na tie nohy Bratislava v Londýne tie štyri behy absolvoval.

Odviedli sme dobrú prácu

“Samozrejme, že som spokojný s tým, že som to všetko odbehol, ale vtedy som vlastne nepočítal, že na stovke pobežím aj kvalifikáciu. Práve sily z nej mi potom chýbali v rozbehu, keď ma iba stotinka sekundy pripravila o postup do semifinále. Medzi kvalifikáciou a rozbehom som mal k dispozícii iba 72 minút, čo bolo veľmi málo. Ale asi to tak malo byť,” reagoval Ján Volko na otázku agentúry SITA.

“Nemôžem byť nespokojný s tým, čo som v Londýne dosiahol. Myslím si, že sme odviedli dobrú prácu,” zdôraznil rodák z Bratislavy, ktorý sa ako prvý Slovák v histórii samostatnej SR stal semifinalistom MS v behu na 200 m.

Napätie pred rozbehmi

“Ako sa mi bežalo v semifinále dvojstovky? Bol to pre mňa obrovský zážitok. Časť trate som bežal pod strechou a potom som zrazu vybehol do dažďa. Nebolo to jednoduché, ale viac sa v tom behu urobiť nedalo. Podmienky sme mali všetci rovnaké. Výkony dosť ovplyvnilo chladné londýnske počasie a dážď. Preto tie časy boli o niečo slabšie, než mnohí čakali,” opisoval Ján Volko dianie na londýnskej dráhe.

Ako neskôr priznal a trénerka Naďa Bendová to tiež potvrdila, práve pred rozbehmi dvojstovky prežíval Bratislavčan najväčšie predštartovné napätie.

“Veľmi som chcel dokázať, že mám na to, aby som postúpil do semifinále. Keďže na stovke mi to nevyšlo, usiloval som sa vybojovať postup na dvojnásobnej trati. Preto som si trochu viac pripúšťal tlak na seba. Som rád, že mi to vyšlo,” povedal Ján Volko, ktorý v semifinále obsadil výborne 15. miesto, pričom nechal za sebou desať súperov.

Volko posúva hranicu výkonov ďalej

“Aj to si treba všimnúť. My sme pred MS snívali o postupe do semifinále stovky a dvojstovky a Janko v semifinále behu na 200 m dokázal predbehnúť desať súperov, ktorí mali určite lepšie osobné rekordy ako on. To je tiež skutočnosť, ktorú málokto pri hodnotení jeho vystúpenia na šampionáte berie do úvahy,” zdôraznila Naďa Bendová a pokračovala:

“Ako je to možné? Neviem to presne vysvetliť. Pri Jankovi sa stále učím ako sa dá dokazovať nemožné a posúvať hranicu výkonov ďalej. Preto som rada, že Jankovi môžem pomáhať, že ho môžeme s Robinom (R. Kresťanko, kondičný tréner – pozn.) posúvať ďalej. Z jeho úspechov sa všetci okolo neho veľmi tešíme. Tento rok máme ťažkú sezónu, veľa pretekov, ale Janko na nich dokázal obdivuhodné výkony a výsledky,” rozhovorila sa Naďa Bendová.

Prezradila aj vlastnosť, ktorú pri svojom zverencovi najviac obdivuje. “Janko je výnimočný v tom, že on je spokojný so svojim výkonom vtedy, keď som spokojná ja. Po každej súťaži príde za mnou s otázkou, či som s jeho výkonom spokojná. To je krásne. On dokáže v šprinte ešte veľa, lebo nebehá preto, aby bol iba on s výkonom spokojný, ale chce, aby šťastných a spokojných urobil druhých. To je výnimočná vlastnosť. To nemá v sebe každý. Preto som hrdá, šťastná a pyšná na všetko, čo Janko v Londýne dokázal,” prezradila trénerka Bendová.

V Taiwane chce potešiť výkonom

Slovenského rekordéra o niekoľko dní čaká ďalšia medzinárodná previerka. Od 19. augusta bude súťažiť na Svetovej univerziáde v Tanpei na Taiwane. S akými ambíciami idem na Taiwan?

“Ťažko teraz hovoriť o ambíciách. Sám som zvedavý, koľko mám v sebe sily na ďalšie zázraky. Urobím však všetko pre to, aby som všetkých, ktorí mi pomáhajú, svojimi výkonmi potešil. Budem sa snažiť vydať zo seba všetko, čo mi ešte zostalo,” nechcel presne definovať Ján Volko svoje túžby na vysokoškolskom športovom sviatku.

“Zatiaľ nepoznáme zoznam šprintérov, ktorí sa na Svetovej univerziáde predstavia. Vieme iba to, že v priebehu ôsmich dní máme v pláne bežať desať behov. Osem individuálnych a dve štafety. Preto až v dejisku univerziády si určíme priority. Doma budeme štyri – päť dní a opäť cestujeme na veľkú súťaž, navyše na iný kontinent. Bude to náročné, ale ideme do toho, lebo aj na Taiwane chceme potešiť priaznivcov slovenského športu a atletiky. Chceme dobre reprezentovať Slovenskú asociáciu univerzitného športu, ktorá nás na Svetovú univerziádu 2017 nominovala,” dokončila Naďa Bendová.