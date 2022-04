Samosprávy dostanú za antigénové testovanie občanov počas pandémie viac ako milión eur

Pre samosprávy by malo ísť na úhradu výdavkov za antigénové testovanie obyvateľstva počas pandémie 1 177 368 eur. Navrhuje to Ministerstvo vnútra SR (MV SR) v materiáli predloženom do medzirezortného pripomienkového konania.

Ten rieši úhradu výdavkov za vykonané testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, za obdobie november 2020, december 2020 a január 2021.

„Po spracovaní veľkého množstva dokumentov a štatistických údajov konštatujeme, že z celkového počtu 2 927 subjektov miestnej samosprávy v Slovenskej republike o refundáciu nákladov požiadalo len 136 subjektov z toho 11 miest, 15 mestských častí a 110 obcí v rámci územnej pôsobnosti 15 okresných úradov,“ uvádza v materiáli MV SR. Prostriedky navrhujú uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.