Samosprávy sú pri riadení verejných vecí kľúčové, priznáva po celoplošnom testovaní Čaputová

Celoplošné testovanie ukázalo, že samosprávy sú pri riadení verejných vecí kľúčové. Vo svojom krátkom prehlásení to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Hlava štátu vo štvrtok 12. novembra prijala v prezidentskom paláci zástupcov Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Samosprávy sú prirodzenými autoritami

„Správa vecí verejných je efektívnejšia, ak je územie spravované zdola. Je autentickejšia a samosprávy a ich predstavitelia sú prirodzenými autoritami pre občanov v území. Aj z tohto dôvodu je potrebné, aby sme sa k samosprávam správali ako k partnerovi a nie ako k podriadenému,“ povedala prezidentka.

Hlava štátu so zástupcami samospráv diskutovala o ich skúsenostiach pri spolupráci so štátom. Tlmočila presvedčenie samospráv, že civilný krízový manažment na strane štátu nefunguje optimálne a samosprávy tak často musia kompenzovať prípadne dopĺňať štát pri plnení úloh, ktoré by mal štát zabezpečovať sám.

Plány reformy sú kompatibilné

„Hlavným obsahom nášho stretnutia bolo oboznámenie sa so zámermi predstaviteľov ÚMS a ZMOS-u s tým, ako v samosprávach ďalej. Nechala som si vysvetliť koncepty ÚMS aj ZMOS-u na škále od snáh po modernizáciu,“ uviedla.

Čaputová dodala, že plány reformy verejnej správy zo strany ÚMS a ZMOS-u považuje za kompatibilné a doplňujúce sa. V budúcnosti preto podľa nej bude možné tieto plány zosúladiť tak, aby mohli slúžiť ako podklad pre zástupcov štátu, ktorí budú za reformu verejnej správy zodpovední. Reforma verejnej správy sa má uskutočniť k termínu komunálnych volieb v roku 2022.