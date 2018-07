Sampaoli po sklamaní zatiaľ ostáva trénerom Argentíny, prevezme aj reprezentáciu do 20 rokov

BUENOS AIRES 10. júla (WebNoviny.sk) – Výkonný výbor Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) sa stretne koncom júla a zhodnotí výkony národného tímu na majstrovstvách sveta v Rusku. Dovtedy zostane vo funkcii tréner Jorge Sampaoli.

Oznámil to prezident AFA po schôdzke so svojim zástupcom Danielom Angelicim. Päťdesiatosemročný kouč navyše prevezme aj reprezentáciu do 20 rokov po tom, ako jej tréner a Sampaoliho asistent Sebastián Beccacece rezignoval.

Informovala o tom ORF. Spolu s ním opustili Sampaoliho štáb aj ďalší dvaja spolupracovníci. Iba výkonný výbor má právomoc odvolať trénera argentínskej reprezentácie.

Nad Sampaoliho budúcnosťou visia otázniky. Počas MS sa objavili informácie o vzbure jeho zverencov. Podľa niektorých správ dokonca záver šampionátu odkoučoval kapitán tímu Lionel Messi. Prekážkou trénerovho odvolania však môže byť vysoká kompenzačná klauzula za predčasné skončenie kontraktu. Niektoré správy hovoria o 20 miliónoch eur.

