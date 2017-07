Šampionát F1 pokračuje na tradičnom okruhu, Hamilton nemyslí na nič iné ako víťazstvo

SILVERSTONE 14. júla (WebNoviny.sk) – Šampionát motoristickej formuly 1 pokračuje v rýchlom slede na tradičnom mieste desiatym podujatím tejto sezóny v britskom Silverstone.

Minulú nedeľu jazdci absolvovali VC Rakúska, ktorú ovládol víťaz kvalifikácie Valtteri Bottas z tímu Mercedes a pripísal si druhé víťazstvo v F1 v kariére. Na domácej pôde bude mať však najväčšiu motiváciu jeho kolega Lewis Hamilton.

Tridsaťdvaročný úradujúci vicemajster sveta by sa prvenstvom viac priblížil k lídrovi poradia MS Sebastianovi Vettelovi zo zoskupenia Ferrari, za ktorým zaostáva o 20 bodov.

Hamilton atakuje rekordérov

Hamilton sa navyše svojím piatym víťazstvom dotiahne na rekordérov okruhu – krajana Jima Clarka a Francúza Alaina Prosta a štvrtým triumfom po sebe by napodobnil už spomenutého legendárneho Clarka, ktorý sa tešil v rokoch 1962 – 1965 a potom ešte 1967. Hamilton vyhral posledné tri ročníky a tešil sa aj v sezóne 2008, keď sa stal po prvý raz majstrom sveta.

“Snažil som sa pripraviť najlepšie, ako som vedel. Ako vždy, pred víkendom na domácej veľkej cene cítim obrovské vzrušenie. Pre každého britského jazdca je tu povinnosťou zvíťaziť. Na prvom mieste pre mňa je samozrejme šampionát, ale tesne na druhom Veľká cena Veľkej Británie. Je to domov motoršportu. V posledných pretekoch boli silní Ferrari aj Red Bull, bude to veľmi tesné. My máme takisto veľmi rýchle auto a dúfam, že sme sa zlepšili v stredne rýchlych a rýchlych zákrutách,” povedal Hamilton na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Monopost Ferrari s menšími úpravami

Hamiltonov veľký konkurent v boji o majstrovský titul Vettel dúfa, že v Silverstone dosiahne svoje štvrté víťazstvo v sezóne a na ikonickom okruhu druhé v kariére po roku 2009.

“Priniesli sme sem monopost s menšími úpravami, okruh by nám mal sedieť. Vždy nám to išlo v rýchlych zákrutách,” uviedol Nemec, ktorý si v prvom tréningu vyskúša nový kryt kokpitu pod názvom Štít. Do boja o víťazstvo by sa v Silverstone mal prihlásiť aj Red Bull, ktorý pre britské preteky ohlásil veľké vylepšenia.

Jazdci budú mať počas víkendu k dispozícii stredne tvrdé, mäkké a supermäkké pneumatiky Pirelli. V oblasti by malo byť príjemné počasie s najvyššou teplotou 24°C, nemali by sa objaviť zrážky. Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 14.00 h SELČ.

Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Veľkej Británie odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Veľkej Británie:

Dejisko: Okruh Silverstone

Dĺžka okruhu: 5891 m

Dĺžka pretekov: 306,198 km (52 kôl)

Divácka kapacita: 120 000

Minuloročný víťaz: Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: 1:33,401 min – Mark Webber (Aus.) Red Bull (2013)

Najviac víťazstiev – jazdec: po 5 – Jim Clark a Alain Prost

Najviac víťazstiev – tím: 15 – Ferrari

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov:

2016 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2013 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2012 Mark Webber (Aus.) Red Bull

2011 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari

2010 Mark Webber (Aus.) Red Bull

2009 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2008 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2007 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari

Poradie MS (po 9 z 21 pretekov): 1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 171 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 151, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 136, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 107, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 83, 6. Sergio Pérez (Mex.) Force India 50

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 287 bodov, 2. Ferrari 254, 3. Red Bull 152, 4. Force India 89, 5. Williams 40, 6. Toro Rosso 33