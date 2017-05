Šampionát formuly 1 pokračuje v Barcelone, k Mercedesu a Ferrari sa chystá pridať Red Bull

BARCELONA 12. mája (WebNoviny.sk) – Šampionát motoristickej formuly 1 pokračuje tento víkend piatym podujatím na mieste, ktoré jazdci veľmi dobre poznajú z predsezónnych testov – na programe je Veľká cena Španielska na okruhu Catalunya pri Barcelone.

Tradičnými favoritmi na víťazstvo budú obhajca titulu Mercedes a Ferrari, ktoré počas zimy urobilo výrazný progres a výkonnostne sa dotiahlo na “strieborné šípy”. Aj vďaka forme Scuderie je na čele seriálu majstrovstiev sveta pilot Sebastian Vettel, ktorý vedie o 13 bodov pred svojím rivalom Lewisom Hamiltonom.

Nový monopost tímu Red Bull

K týmto dvom tímom sa pred pretekmi v Barcelone hlási Red Bull. Rakúskemu družstvu nevyšiel začiatok sezóny podľa predstáv a vo všetkých doterajších veľkých cenách výrazne zaostával za Mercedesom a Ferrari. V Španielsku by však mal výrobca energetických nápojov nasadiť úplne iný, vylepšený monopost RB13.

“Veľa sa okolo toho hovorí. Red Bull je silný tím, jeho ľudia vedia, ako postaviť rýchle auto. Je skôr otázka času a nie či sa Red Bull pridá do boja o víťazstvá,” cituje portál Sky Sports Vettela, ktorý s Red Bullom oslavoval v rokoch 2010 – 2013 štyri majstrovské tituly po sebe.

“Dúfam v niečo super rýchle. Chceme byť súčasťou trojsúboja o titul. Mali sme trochu času pozrieť sa na prácu Ferrari, ktoré vyzerá silné. Mercedes zasa vyniká v zadnej časti. Som si istý, že to v Barcelone bude lepšie ako doteraz. Ak sa priblížime na rozdiel pol sekundy, potom si myslím, že budeme v pozícii zaútočiť,” dodal jazdec Red Bullu Daniel Ricciardo.

Po prvý raz tvrdé zmesi pneumatík

Uplynulá VC Ruska veľmi nevyšla Hamiltonovi, ktorý sa trápil počas celého víkendu. Všetko vyvrcholilo štvrtým miestom v samotných pretekoch.

“Je tu toľko faktorov, ktoré treba brať do úvahy – pneumatiky, ich interakcia s traťou, povrch okruhu a jeho teplota. Aby ste boli v správnom okne, nie je jednoduché to všetko zladiť. Jedna vec je istá: máme veľmi rýchle auto a skvelú kvalifikáciu. Potrebujeme to len doladiť, je to vzrušujúca náplň práce,” povedal šéf Mercedesu Toto Wolff pre motorsport.com.

V Barcelone sa do akcie po prvý raz zapoja tvrdé zmesi pneumatík Pirelli, tímy dostanú k dispozícii aj stredne tvrdé a mäkké gumy. V piatok a sobotu sa majú v oblasti vyskytnúť búrky, ale inak bude mať teplota vzduchu 22 – 23°C.

V nedeľu počas pretekov má byť už slnečno. Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 14.00 h SELČ. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Ruska odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Španielska:

Dejisko: okruh Catalunya pri Barcelone

Dĺžka okruhu: 4655 metrov

Dĺžka pretekov: 66 okruhov (307,104 km)

Divácka kapacita: 140 700

Minuloročný víťaz: Max Verstappen (Hol.) Red Bull

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari – 1:21,670 min (2008)

Rekordér v počte víťazstiev – jazdec: Michael Schumacher – 6 (1995, 1996, 2001 – 2004)

Rekordér v počte víťazstiev – tím: Ferrari – 12 (8 na okruhu Catalunya)

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Španielska:

2016 Max Verstappen (Hol.) Red Bull

2015 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2013 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari

2012 Pastor Maldonado (Ven.) Williams

2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2010 Mark Webber (Aus.) Red Bull

2009 Jenson Button (V. Brit) Brawn GP

2008 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari

2007 Felipe Massa (Braz.) Ferrari

Poradie MS (po 4 z 20 pretekov):

1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 86 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 73, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 63, 4. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 49, 5. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 35, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull a Sergio Pérez (Mex.) Force India – obaja 22

Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 136 bodov, 2. Ferrari 135, 3. Red Bull 57, 4. Force India 31, 5. Williams 18, 6. Toro Rosso 13