Samsung spustil projekt, ktorý búra mýty o generácii Z

Ako vníma svoju budúcnosť mladá generácia a aká je jej predstava o práci snov? Skutočne si nič neváži? Omyl! Príležitosť osobného a profesionálneho rozvoja v projekte Samsung Tvoja šanca #futureskills zaujala 82 prihlásených študentov z Česka a Slovenska. Sú aktívni, motivovaní a chcú na sebe pracovať. Celoročný program odštartoval pre deväť vyvolených, ktorých vzhľadom na aktuálnu situáciu čaká teraz intenzívne online vzdelávanie.

Takzvaná „generácia Z“vyrástla v dobe internetu. Pre časté používanie počítačov a smartfónov dostávajú od starších kritiku, zároveň však vstupujú na trh práce, kde je znalosť nových technológií kľúčový faktor pre úspech. „Po niekoľkých projektoch zameraných na rozvoj mladých ľudí vieme, že napriek predsudkom sa mladí ľudia chcú vzdelávať a za ponúknutú príležitosť sú vďační. Dôležité je, aby im daná práca či aktivita dávala zmysel. Tento rok sme prihlášku do rozvojového projektu podmienili natočením motivačného videa, preto sme 82 uchádzačov rozhodne nečakali. Prišli nám desiatky originálnych spotov, ktoré boli prehliadkou skvelých aktívnych ľudí, ktorí majú za sebou úctyhodné mimoškolské aktivity, skúsenosti s organizáciou vlastných projektov, prednáškových podujatí, so záujmom o jazyky a šport. Všetci, napriek svojmu mladému veku a mnohokrát aj skepse okolia, vedia, čo od života chcú a že to môžu dosiahnuť,“ uviedla Zuzana Mravík Zelenická, manažérka CSR programov spoločnosti Samsung.

Projekt Tvoja šanca #futureskills združuje mladých ľudí, ktorí na sebe chcú pracovať a tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Majú zdravé sebavedomie a pritom pokoru, kreativitu a vlastné ideály. Neboja sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a už popri štúdiu na strednej škole tvoria svoju budúcnosť. „Moje nadšenie ma neustále posúva dopredu. Fakt, že my mladí ľudia máme neuveriteľné spektrum možností, ako na sebe pracovať, moju motiváciu len posilňuje. S možnosťami rastie aj konkurencia, a tak je potrebné sa na ňu dôkladne pripraviť,“ vystihol zmýšľanie všetkých uchádzačov 19-ročný František, účastník projektu.

Foto: Samsung

Budúcnosť im nie je ľahostajná

Hoci by sa mohlo zdať, že mnoho mladých ľudí nevenuje svojej budúcnosti dostatočnú pozornosť, opak je pravdou. Dôkazom toho sú všetci účastníci projektu, ktorí majú jasnú predstavu o tom, čo chcú a čo ich baví. „Vzdelávanie je celoživotný proces, a keď sa mi naskytla takáto príležitosť, musel som sa jej chytiť. Verím, že sa mi vďaka projektu lepšie podarí dosiahnuť svoje profesionálne a podnikateľské ciele,“ povedal 21-ročný Šimon. Podobne to vníma aj 18-ročný Petr: „Chcem sa vzdelávať aj inou cestou, ako tou, ktorú mi ponúka škola. Chcem vystúpiť z komfortnej zóny, spoznať mnoho zaujímavých ľudí a rozšíriť si obzory.“ Viacerí z nich už majú jasnú predstavu, čomu sa chcú venovať alebo kde by sa chceli vidieť. „Veľmi ma zaujíma game design a projekt vidím ako šancu rozvinúť svoje schopnosti, naučiť sa uchytiť na trhu práce a urobiť si meno,“ povedal 19-ročný František. Podobne je na tom aj 20-ročný Timotej: „Tuším, že ak nezačnem na sebe ´makať´ už teraz, je štatisticky málo pravdepodobné, že na to budem mať čas a možnosti neskôr v hektickom živote po štúdiu. Prokrastinované vzdelávanie je najhorší typ prokrastinácie vôbec.“

Online vzdelávanie aj workshopy s odborníkmi

Trom vybraným dievčatám a šiestim chlapcom projektom Samsung Tvoja šanca #futureskills odštartoval rok plný rozvojového programu a tréningu zručností. K dispozícii majú v rámci projektu 50-tisíc Kč, resp. 2 000 Eur pre individuálne vzdelávanie, mentoring kariérnych koučov a podporu ľudí z praxe. „Pokiaľ nám to situácia dovolí, chceme zrealizovať päť spoločných víkendov a rozvojových workshopov, dva letné kempy a realizáciu spoločensky prospešných projektov, na ktorých sa účastníci naučia používať a rozvíjať tzv. zručnosti budúcnosti a získajú prehľad v oblastiach manažmentu, marketingu a technológií. Tieto tri oblasti sú pre prácu budúcnosti veľmi dôležité a naším cieľom je študentov na budúcnosť pripraviť. Absolvujú rad seminárov, lekcií a kurzov, zoznámia sa s procesmi v skutočných firmách a získajú potrebné kontakty,“ opísala manažérka projektu Lucie Mairychová a dodala, že v aktuálnej situácii budú dbať na intenzívne online vzdelávanie. „Vzhľadom na súčasnú situáciu sme upravili svoje plány a vzdelávanie účastníkov projektu bude bežať do odvolania výlučne online. Aj takouto formou sa k nim budú dostávať zaujímavé informácie, budú môcť pracovať s rôznymi zdrojmi a plniť úlohy. Rovnako budú mať čas zdokonaľovať sa v tom, čo ich baví. Hoci sme v zložitej situácii, chceme využiť čas na vzdelávanie a motivovanie mladých ľudí.“

Nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS iniciátora Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., má za cieľ pripraviť mladých ľudí na zmeny na trhu práce a naučiť ich zručnosti, ktoré im otvoria možnosti pre lepšie uplatnenie sa v akejkoľvek profesii. Po úspešnej realizácii projektu Samsung Tvoja šanca, ktorý v rokoch 2018 a 2019 podporil naštartovanie vysnenej kariéry celkom 21 znevýhodnených detí, chce nový projekt Samsung Tvoja šanca #FUTURESKILLS osloviť všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich zázemie a rodinné situácie, aby im pomohol v rozvoji zručností budúcnosti.

Realizátorom nového projektu Tvoja šanca #FUTURESKILLS je Institut kariéry a rozvoje, z. s., ktorého záujmom je okrem iného medializovať problematiku vedomia voľby kariéry a motivovať, aby sa voľba budúceho zamestnávateľa odvíjala od osobných hodnôt.

