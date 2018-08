Samuel Baroš opúšťa Nové Zámky, jeho ďalšie pôsobisko je zatiaľ neznáme

NOVÉ ZÁMKY 9. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Samuel Baroš ukončil spoluprácu s tipsportligovým klubom MHC Nové Zámky. Informuje o tom portál presilovka.sk na facebooku.

Dvadsaťštyriročný brankár prišiel do Nových Zámkov v decembri 2017 po neúspešnej skúške v českom Hradci Králové a stal sa tímovou jednotkou. Za Nové Zámky odchytal 29 zápasov.

„O ďalšom pôsobisku mladého talentovaného gólmana by sa malo rozhodnúť do konca týždňa,“ referuje Presilovka. Samuel Baroš pred spomenutým príchodom do Nových Zámkov chytal na Slovensku za Zvolen, jeden zápas absolvoval aj v KHL za Slovan Bratislava. V pozícii tretieho brankára bol na MS 2016 v Rusku.