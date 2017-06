Šanca na postup žije, ešte oň zabojujeme, zhodujú sa Škriniar a Bero

KIELCE 20. júna (WebNoviny.sk) – Pondelková prehra 1:2 s Angličanmi v Kielcoch značne skomplikovala slovenským futbalovým reprezentantom do 21 rokov situáciu v boji o postup do semifinále zo základnej A-skupiny na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku, ich šanca na účasť v najlepšej štvorke je však naďalej reálna.

Slováci proti Angličanom neudržali polčasové vedenie 1:0, o ktoré sa gólom postaral Martin Chrien, a po zmene strán počas úvodnej štvrťhodiny inkasovali z kopačiek Alfieho Mawsona a Nathana Redmonda. Po piatkovom lublinskom víťazstve 2:1 nad domácimi Poliakmi tentoraz zverenci českého trénera Pavla Hapala opustili scénu bez bodového zisku.

Škriniar zviedol množstvo súbojov

Obranca Milan Škriniar zviedol s anglickými ofenzívnymi hráčmi množstvo súbojov. “Prvý polčas nás stál veľa síl. Po góle sme sa veľmi stiahli, museli sme absolvovať veľa osobných súbojov. Keď sme inkasovali prvýkrát, snažili sme sa niečo s tým urobiť, no z protiútoku sme opäť inkasovali. V závere už asi neboli sily niečo vymyslieť smerom dopredu, snažili sme sa však a bojovali sme. Za tridsať minút si však musíme vypracovať aspoň jednu veľkú príležitosť, inak sa gól nedá dať. Angličania ukázali veľkú kvalitu, boli silní na lopte. Myslím si, že to rozhodlo, pretože v agresivite sme sa im dokázali vyrovnať, aj v osobných súbojoch sme boli včas. Škoda, že sme dobre rozbehnutý zápas nedotiahli do víťazného konca; samozrejme, aj s remízou by sme boli spokojní,” povedal stopér Sampdorie Janov. Stredopoliar Matúš Bero ponúkol svoj pohľad: “Keď sme viedli 1:0, tú pasáž sme absolútne nezvládli, zatiahli sme sa až príliš hlboko a Angličania nás, žiaľ, jednoznačne prehrávali. Ukázali svoju kvalitu, majú fantastických hráčov a výborné individuality.”

Záložník tureckého Trabzonsporu mal počas stretnutia viackrát ťažké srdce na hlavného rozhodcu, Litovčana Gediminasa Mažeiku. “Angličania boli tvrdí a veľmi nepríjemní, používali lakte. Rozhodca, žiaľ, pískal tak ako pískal. Na to sa už nemôžeme pozerať a musíme ísť ďalej. Už v minulom zápase som dostal šľapák, ktorý mal byť odmenený minimálne žltou kartou. Príde ďalší zápas, v 10. minúte dostanem lakeť a vzápätí žltú kartu. Žiaľ, je to moja chyba, mal som to v hlave zvládnuť, no tá emócia vo mne zahučala a spravil som zbytočný faul,” priznal bývalý hráč AS Trenčín.

Futbalistov potešili tisíce priaznivcov

Slovenských futbalistov potešili aspoň tisíce priaznivcov spod Tatier na tribúnach, tí Hapalovým zverencom utvorili v Kielcoch domáce prostredie. “Nečakal som až toľko slovenských fanúšikov, veľmi ma to potešilo. Je vidieť, že Slovensko sa vie spojiť pre futbal a fandiť. Ďakujem aj tým, čo nás podporovali doma. Veľmi nás mrzí, že sme ich nepotešili výsledkom,” uviedol Škriniar.

Tréner Angličanov Aidy Boothroyd po prvom víťazstve na ME pre oficiálny web šampionátu skonštatoval: “Bolo to náročné – Slovensko je veľmi podceňovaný tím. Vedeli sme, že musíme eliminovať ich kľúčových hráčov. V prvom polčase sme mali často loptu na kopačkách, no nedarilo sa nám preniknúť do šancí. Po zmene strán sme boli nebezpečnejší a strelili sme dva góly súperovi, ktorý mal za sebou podporu hľadiska.”

Nejednoznačnú situáciu v dosiaľ vyrovnanej A-skupine ešte viac zamotala pondelková lublinská večerná remíza domácich Poliakov so Švédmi (2:2). Angličania sú so štyrmi bodmi lídri “áčka”. Slováci majú tri body, Švédi dva a Poliaci jeden. Každé z mužstiev ešte má nádej na semifinále aj prvú priečku v skupine. Odpoveď na otázku, kto sa stane víťazom A-skupiny, dajú štvrtkové stretnutia hrané súbežne od 20.45 h: Slováci si v Lubline zmerajú sily so Švédmi a Poliaci v Kielcoch s Angličanmi.

Prehra znamená pre SR koniec nádejí

Prehra znamená pre SR koniec nádejí. Víťazstvo nad Švédmi posunie Slovákov do semifinále v prípade, že Angličania nezdolajú Poliakov. “V poslednom zápase musíme vyhrať, nemáme to celé vo svojich rukách, no taký je občas futbal. Budú nám musieť pomôcť aj iní. Musíme sa však najskôr sústrediť na seba a zvíťaziť, až potom sa dá kalkulovať. Verím, že o postup ešte zabojujeme,” vyhlásil Škriniar, ktorého doplnil Bero: “Šanca žije. Musíme sa sústrediť na náš zápas, ten je pre nás najdôležitejší. Čaká nás opäť veľmi náročný súper, no máme na to, aby sme ho zdolali.”

V “áčku” ešte môže nastať situácia, že tri tímy (Anglicko, Slovensko, Poľsko) budú mať po štyri body – tento scenár bude realitou, ak Slováci remizujú so Švédmi a Poliaci zvíťazia nad Angličanmi. V takom prípade by sa utvorila tabuľka týchto troch mužstiev s ohľadom iba na vzájomné stretnutia. Pri identickom počte bodov (3) by ďalšími kritériami boli rozdiel strelených a inkasovaných gólov a následne vyšší počet strelených gólov. Ak vo štvrtok zvíťazia Angličania aj Slováci, Angličania (7 b.) z prvej priečky postúpia do semifinále a Slováci (6 b.) na druhej pozícii budú čakať na konečné poradie tímov z druhých miest, teda na zostávajúci vývoj v B a C-skupine.