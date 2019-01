BRATISLAVA 21. januára 2019 (WBN/PR) – 1. januára 2019 sa na svete narodilo takmer 400 000 detí. Ich budúcnosť je plná príležitostí. Zaslúžia si ten najlepší štart do života. Veľmi veľa detí sa však nedožije prvého mesiaca ani prvého roka, mnohé zomierajú ihneď po narodení… V roku 2017 zomrelo hneď po narodení 1 milión detí a 2,5 milióna detí pred dovŕšením jedného mesiaca. Denne zomiera 7 000 detí z dôvodov, ktorým sa dá jednoducho predísť: predčasné pôrody, pôrodné a popôrodné komplikácie, infekcie, zápaly pľúc… V 80 percentách prípadov by sa dalo smrti predísť, keby mali matky a bábätká prístup ku zdravotníckej starostlivosti. Novorodenci sú extrémne zraniteľní, potrebujú starostlivosť kvalifikovaného personálu a lieky, ktoré im pomôžu prekonať infekčné ochorenia. Ich mamy zas potrebujú bezpečné miesto na pôrod, čistú vodu a podporu pri dojčení. Aj vy môžete pomôcť zabezpečiť bábätkám nevyhnutnú starostlivosť a umožniť im tak prežiť ich prvý rok života, keď sú najzraniteľnejšie v zdraví…

Za posledné tri dekády sme urobili obrovský pokrok v záchrane životov detí. Dnes ich vieme zachrániť o vyše 50 percent viac. Pri novorodeniatkach sme však takí úspešní bohužiaľ neboli. Bábätká, ktoré zomrú do prvého mesiaca svojho života tvoria 47 percent zo všetkých detských úmrtí do piateho roku života. „Šanca na život pre každé dieťa“ je aktivita UNICEF, ktorá poukazuje na nevyhnutú potrebu investícií na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotníckej starostlivosti pre každú mamičku a jej dieťa. To samozrejme znamená aj dodávky čistej vody a elektriny do zdravotníckych zariadení, dostatok kvalifikovaného personálu asistujúceho pri pôrodoch, lieky a ostatný zdravotnícky materiál…

Aj táto pomoc môže byť jedným z našich novoročných záväzkov…

Pomôcť môžete:

Príspevkom na účet do 24. 1. 2019

IBAN: SK58 0200 0000 0035 0186 8653

VS: 1850

IBAN: SK58 0200 0000 0035 0186 8653 VS: 1850 Jednorazovým príspevkom prostredníctvom QR kódu

Stať sa našim pravidelným prispievateľom a zapojiť sa do programu Priatelia detí UNICEF – https://www.unicef.sk/pravidelne-prispievanie/

Ďakujeme za každý Váš príspevok