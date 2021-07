Šándor: Kubánci si dnes môžu porovnať oficiálnu pravdu so zvyškom sveta. Pandémia však režim nepoloží

Kubu zasiahli najväčšie demonštrácie za niekoľko desaťročí. Ľudia vyšli do ulíc v niekoľkých mestách, vrátane Havany, a skandovali: „Preč s diktatúrou!“. Polícia proti demonštrantom použila slzný sprej a niektorých tiež zbila.

Kubáncov rozhneval kolaps ekonomiky krajiny, obmedzenia osobných slobôd a tiež to, ako úrady pristupujú k pandémii koronavírusu, zatiaľ čo krajina v uplynulých dňoch registruje rekordné počty nakazených. Protestujúci okrem iného požadujú rýchlejší očkovací program.

Vlani sa kubánska, štátom kontrolovaná ekonomika scvrkla o 11 %, čo je jej najhorší pokles za takmer tri desaťročia. Tvrdo ju totiž zasiahla pandémia a tiež sankcie, ktoré uvalila administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Časy sa menia a práve čas ukáže, či sa zmení aj situácia na tomto ostrove v Karibskom mori. Bezpečnostný expert Andor Šándor pre Webnoviny.sk uviedol, ako vníma súčasné dianie v krajine.

Môže položiť pandémia režim na Kube?

Dovolil by som si tvrdiť, že nie. Nevsadil by som na to krk, ale myslím si, že nie. Je pravdou, že ľudia sú nespokojní, ale režim túto situáciu bude umne zhadzovať na Američanov. Dlhoročná propaganda si vyberie svoju daň.

Ako vnímate, že ľudia vyšli do ulíc a protestujú proti vláde? Je to vyvrcholenie dlhodobého hromadenia nespokojnosti obyvateľov?

Myslím si, že je to výsledok toho, čo zažívame všetci. Teda dlhodobá problematická situácia súvisiaca s COVIDom. Kubánci sú síce ľudia, ktorí sa dokážu zabaviť aj z mála, no predsa len tie ekonomické dopady budú pomerne silné. Vnímam to ako celkovú nespokojnosť riešenia situácie, ktorú priniesla pandémia.

Pád Kuby by nebol pozitívny pre juhoamerické krajiny, akou je napríklad Venezuela.

Blíži sa postupne koniec režimu?

Za niekoľko desaťročí, počas ktorých sa Američania snažia podkopávať režim, sa to zatiaľ nepodarilo. Je pravda, že niektoré krajiny, ako Kanada alebo Španielsko, majú s Kubou lepšie vzťahy ako v minulosti. Pokiaľ pre to nezískajú veľkú časť Kubáncov, tak nejaký import zo strany USA režim len tak nezmení.

Komu by to vyhovovalo a naopak, kto by tým utrpel?

Veľa Američanov má na Kube znárodnené majetky. Na Floride je veľmi početná kubánska menšina, ktorá tam emigrovala. Určite by privítali pád režimu, návrat do rodnej krajiny alebo aspoň rozvíjanie vzťahov s tými, ktorých tam museli zanechať.

Pád Kuby by nebol pozitívny pre juhoamerické krajiny, akou je napríklad Venezuela. Tamojší lídri udržiavajú veľmi blízke vzťahy s Kubou, navzájom si pomáhajú v rámci budovania socializmu a spoločnej platformy nenávisti k Američanom.