Sankcie voči Rusku Putin prirovnáva k vyhláseniu vojny, v krajine neplánuje vyhlásiť stanné právo

Sankcie, ktoré západné krajiny uvalili na Rusko sú „ekvivalentom vyhlásenia vojny“, vyjadril sa v sobotu ruský prezident Vladimir Putin. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Nebude povolávať brancov

Zároveň pritom po dňoch špekulácií ubezpečil, že v krajine neplánuje vyhlásiť stanné právo, uvádza agentúra AP, ani povolávať brancov do „operácie“ na Ukrajine.

Putin sa tiež vyjadril, že mohli pri riešení situácie zvoliť iný prístup a to posilniť republiky na Donbase ruskou armádou, no s podporou Západu by tam podľa neho stále prichádzali ďalší a ďalší radikáli z „druhej strany“.

Ohrozená budúcnosť ukrajinskej štátnosti

Preto sa vraj generálny štáb a ministerstvo obrany rozhodli ísť inou cestou. „Prvá vec, ktorú spravili, bolo, že zničili všetku vojenskú infraštruktúru (Ukrajiny), teda vlastne, nie všetku, ale čiastočne, väčšinu. Sklady so zbraňami, muníciou, letectvo, systémy protivzdušnej obrany,“ vymenoval s tým, že Rusko už takmer dokončilo deštrukciu ukrajinských systémov protivzdušnej obrany. CNN však tieto tvrdenia nedokázala nezávislo overiť.

„Preto žiadajú o uzavretie oblohy, no implementácia tejto požiadavky sa spája s kolosálnymi a katastrofickými následkami nielen pre Európu, ale pre celý svet,“ skonštatoval Putin a zároveň varoval vedenie Ukrajiny, že ak budú pokračovať v tom, čo robia, ohrozujú budúcnosť ukrajinskej štátnosti. „A ak sa to stane, bude to čisto na ich svedomí,“ dodal.