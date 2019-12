Sanna Marin sa ujme funkcie premiérky Fínska a bude najmladšou šéfkou vlády na svete

Podpredsedníčka Sociálnodemokratickej strany Fínska (SDP) a doterajšia ministerka dopravy Sanna Marin, ktorá sa tento týždeň ujme funkcie fínskej premiérky, sa vo svojich 34 rokoch stane najmladšou úradujúcou premiérkou na svete. Podľa britskej BBC odsunie na druhé miesto ukrajinského premiéra Oleksija Hončaruka, ktorý má 35 rokov, a na tretie miesto sa posunie 39-ročná premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardern.

Mladé predsedníčky strán

Marin zvolilo za novú premiérku vedenie jej strany v nedeľu večer pomerom hlasov 32 k 29 po tom, čo po mohutnej vlne kritiky v súvislosti s nezvládnutým riešením štrajku poštárov odstúpil doterajší premiér Antti Rinne.

Ako upozorňuje BBC, zaujímavé je nielen to, že Fínsko bude mať najmladšiu premiérku na svete, ale pozoruhodný je aj veľmi nízky vekový priemer predsedníčok piatich strán vládnej koalície, ktorú bude nová premiérka viesť.

Tridsaťštyri rokov, rovnako ako premiérka, má aj predsedníčka koaličnej Zelenej ligy (VIHR) Maria Ohsalo. Ešte o dva roky menej, 32, majú predsedníčky Fínskej strany stredu (KESK) Katri Kulmuni a Ľavicovej aliancie (VAS) Li Andersson.

Premiérka z dúhovej rodiny

Z netradične nízkeho vekového priemeru sa tak vymyká iba predsedníčka piateho koaličného subjektu, Švédskej ľudovej strany vo Fínsku (SFP), 55-ročná Anna-Maja Henriksson.

Čo sa týka samotnej premiérky, fínske médiá pretriasajú najmä to, že pochádza z „dúhovej“ rodiny, keďže jej matka žije so svojou priateľkou. Do komunálnej politiky vstúpila už v roku 2012 ako 27-ročná, poslankyňou za SDP je od roku 2015. Má dvojročnú dcéru.

Informácie pochádzajú z webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.