Šanta je najlepší rečník a Žilinka má silný príbeh, Transparency však poukazuje aj na ich nedostatky

Prokurátor Ján Šanta je zo všetkých kandidátov na funkciu generálneho prokurátora najpôsobivejším rečníkom, Maroš Žilinka má silný príbeh. Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) tak príspevkom na sociálnej sieti zhodnotila posledný deň vypočúvania kandidátov pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR.

Nevie si spomenúť na žiadnu svoju chybu

To, že je Šanta najlepším rečníkom môže byť pri obnovovaní dôvery k prokuratúre užitočná zručnosť. „Má silnú kariéru s výsledkami a jasnú predstavu s otvorením prokuratúry. Sám šiel v otvorenej komunikácii už dávnejšie príkladom,“ dodala TIS.

Šantovou slabinou bol podľa TIS jeho nedostatok sebareflexie, keď sa už v minulosti nepridal k hlasným kritikom vedenia prokuratúry. „Je také ťažké priznať, že robiť len svoju prácu dobre je trochu málo? A nevie si spomenúť na žiadnu svoju chybu? Pri niektorých otázkach sme mali tiež dojem, že poslancom viac nadbiehal, ako trval na svojich názoroch,“ uzavrela hodnotenie Šantu TIS.

Ako pokračovali, Žilinka má silný príbeh, vrátane odporu k bývalému vedeniu prokuratúry, cez prvé obvinenie daňových machinácií Kočnera až k tomu, že sa pre mafiu stal terčom objednávky vraždy.

Problémový Gučík aj Kaliňák

„Otvorenosť prokuratúry hlásal skôr ako väčšina kandidátov,“ podotkla TIS s tým, že podobne ako viacerých poslancov, aj ich vyrušuje vzťah k „vybavovačovi“ Michalovi Gučíkovi.

„Žilinka neobjasnil, ako to priateľstvo vzniklo a najmä to, prečo ho už dávno neodstavil vzhľadom na Gučíkove výčiny. Pri odpovediach nás prekvapila aj neschopnosť jasne skritizovať Roberta Kaliňáka,“ uviedla TIS.

TIS opäť pripomenula, že by prijala viac času na preverenie všetkých výrokov a pochybností, ktoré počas vypočúvaní odzneli. „Vo finále totiž medzi Šantom, Žilinkom a Klimentom rozhodne nie to, čo sme doteraz vedeli, ale skôr to, čo sa z vážnejších šumov podarí dokázať či preveriť po vypočutí,“ uzavrela TIS.