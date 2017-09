Šarapovová na „winnery“ prestrieľala Sevastovovú, ale štvrťfinále US Open si nezahrá

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) – Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová nasadená ako šestnásta zvíťazila za 136 minút 5:7, 6:4, 6:2 nad ruskou držiteľkou voľnej karty Mariou Šarapovovou v nedeľňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Šarapovová nastrieľala viac „winnerov“

Na „winnery“ síce Sevastovová zaostala 21:42, ale zároveň spáchala citeľne menej nevynútených chýb – 14:51. Zdolaná Šarapovová zvládla iba 11 z 30 zákrokov pri sieti.

Medzi najlepšími ôsmimi bude Sevastovová čeliť domácej 24-ročnej semifinalistke rovnako významných melbournských Australian Open 2013 a niekdajšej jedenástke systému Sloane Stephensovej (83.). S premožiteľkou Dominiky Cibulkovej z 2. kola nemá vzájomnú minulosť.

Dvadsaťsedemročná 17. žena singlového renkingu WTA Sevastovová si v lokalite Flushing Meadows už zopakovala svoj absolútny rekord na veľkej štvorke spred roka. S 30-ročnou držiteľkou kariérneho Grand Slamu, hrdinkou medzinárodných otvorených majstrovstiev USA 2006 a niekdajšou líderkou svetového rebríčka Šarapovovou súperila premiérovo v kariére.

Lotyšský tenis zažíva mimoriadne obdobie

Pre Rusku to bol prvý štart na Majors od januára 2016, keď mala na melbournských Australian Open meldóniový nález a následne si odpykala trest na 15 mesiacov za porušenie antidopingových pravidiel.

Na parížske podujatie Roland Garros 2017, na ktorom teoreticky už mohla hrať, jej Francúzska tenisová federácia (FFT) neudelila voľnú kartu, na wimbledonskú kvalifikáciu napokon sama rezignovala pre zranenie. Americká USTA sa – na rozdiel od FFT – nezdráhala Šarapovovej dať „wild card“. Ruska v 1. kole vyradila rumunskú dvojku hodnotenia Simonu Halepovú.

Lotyšský ženský tenis zažíva mimoriadne obdobie. Na prelome mája a júna sa na antukovom RG vo francúzskej metropole senzačne presadila Jelena Ostapenková. V New Yorku v sobotu v 3. kole nestačila na Rusku Dariu Kasatkinovú.

US Open – dvojhra žien – 4. kolo

osemfinále

Anastasija Sevastovová (Lot.-16) – Maria Šarapovová (Rus.) 5:7, 6:4, 6:2