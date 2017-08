Šarapovová predviedla na US Open skvelý obrat, v New Yorku chce oprášiť skvelé pocity z minulosti

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) – Druhý zápas na tenisovom US Open po dvoch rokoch a druhé trojsetové víťazstvo. Maria Šarapovová po vyradení turnajovej dvojky Simony Halepovej z Rumunska /6:4, 4:6, 6:3/ musela do troch setov aj proti Maďarke Tímee Babosovej, ale obrat zvládla. Za 139 minút postúpila výsledkom 6:7 (4), 6:4, 6:1.

Vo víťazných úderoch dominovala 39:13 a na esá to bolo 12:0 pre ruskú tridsiatničku, ktorá si v nedávnej minulosti odpykávala 15-mesačný trest za meldóniový dopingový prehrešok. Naďalej platí, že šampiónka z roku 2006 Šarapovová sa na medzinárodných otvorených majstrovstvách USA nedobrovoľne porúčala skôr ako pred 3. kolom iba vo svojej premiére v roku 2003.

„Mám svoje očakávania. Bola som už v New Yorku neraz a na miestnych tenisových javiskách som aj čosi uhrala. Viem teda, že sa môžem dostať herne na úroveň z minulosti, keď sa mi tu darilo. Chcem ten skvelý pocit opäť zažiť,“ uviedla Maria Šarapovová. Vzápätí realisticky dodala: „Prešiel už nejaký čas odvtedy, keď mi to išlo veľmi dobre a je mi jasné, že celé to ešte chvíľu potrvá. Čím viac zápasov odohrám, tým lepšie pre mňa.“

Babosová kritizovala voľnú kartu pre Rusku

Maďarka Babosová (59. v rebríčku WTA) ukoristila prvý set v tajbrejku po tom, čo jej súperka dvakrát minula z forhendu.

Šarapovová v prvom sete „zabila“ 19 nevynútených chýb a to bolo priveľa. Potom však bývalá svetová jednotka a momentálne 146. hráčka renkingu predviedla skvelý obrat, v treťom sete snaživej maďarskej súperke povolila jediný gem.

Babosová po stretnutí vravela: „Nie je celkom férové k ostatným hráčkam, že USTA ponúkla Šarapovovej voľnú kartu na US Open. Radšej ju mala dostať nejaká Američanka.“

Šarapovová nehrala 15 mesiacov pre doping

Dvadsaťštyriročná Maďarka, ktorá bola pred rokom na US Open v 3. kole (je to jej maximum z „veľkej štvorky“), zároveň uznala kvality súperky: „V kľúčových momentoch ukázala, prečo je veľká hráčka. Prišla so skvelými údermi a nepremárnila svoje príležitosti.“ Ruská víťazka k zápasu 2. kola ešte podotkla: „Koncom druhého setu som pobadala, že som čerstvejšia ako súperka. Do tretieho dejstva som teda išla s dobrým pocitom. Bola to pre mňa veľká vzpruha.“

Tridsaťročná držiteľka kariérneho Grand Slamu Šarapovová hrá na niektorom z podujatí „veľkej štvorky“ premiérovo od Australian Open 2016, na ktorých mala dopingový nález a odpykala si dištanc na 15 mesiacov do apríla 2017. Na tohtoročnom Roland Garros jej Francúzska tenisová federácia neudelila voľnú kartu, na wimbledonskú kvalifikáciu napokon sama rezignovala pre zranenie ramena. Americká USTA sa – na rozdiel od FFT – nezdráhala Šarapovovej dať „wild card“.