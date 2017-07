SaS a OĽaNO-NOVA sú proti uvoľneniu dlhovej brzdy, stavbe diaľnic by pomohlo menej kradnutia

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Politické subjekty SaS ani OĽaNO-NOVA nezahlasujú za uvoľnenie dlhovej brzdy na infraštruktúrne projekty.

V relácii V politike televízie TA3 sa na tom zhodli europoslanec a predseda SaS Richard Sulík a poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová.

Opozícia nemá dohľad nad kontrolnými mechanizmami

Hovorí sa aj o tom, že by opozícia mohla mať dohľad nad nejakými kontrolnými mechanizmami, Sulík ale odmieta aj toto. „Poznám kontrolné mechanizmy, napríklad zo zákona nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). A koho tam dali? Jahnátka z Komjatíc,“ vyhlásil Sulík narážajúc na to, že bývalý minister hospodárstva a pôdohospodárstva a súčasný poslanec NR SR za Smer-SD Ľubomír Jahnátek by sa mal dostať na čelo regulačného úradu. Ako dodal, ak bude koalícia menej kradnúť, bude mať aj na diaľnice.

Sulík sa v relácii vyjadril aj k téme európskeho jadra, kde opakovane žiadal Fica, aby verejnosti vysvetlil, čo jadro je. „Fico nepovedal, čo jadro je, iba, že tam musíme ísť. To urobili aj Gréci, a pozrite, ako na tom sú,“ vyhlásil Sulík. Ako pokračoval, on sa bojí, že jadro znamená odsúhlasenie povinných kvót, ručenie za vklady v talianskych a portugalských bankách či zvyšovanie daní. Tvrdí, že Slovensko by malo ostať všade tam, kde dnes už je a plniť si svoje záväzky, ale neísť stoj čo stoj do projektov, o ktorých v podstate ešte nič nevie.

Veľmi drahé stavby ciest

Remišová uviedla, že nie je populistka, a preto za zrušenie dlhovej brzdy nezahlasuje. „Nepodporíme ďalšie zadlžovanie Slovenska,“ uviedla a pripomenula, aké cesty už mali byť podľa prvej vlády Roberta Fica postavené a zároveň skritizovala, že to, čo už sa aj postavilo, je veľmi drahé. Na margo Jahnátkovej nominácie na šéfa ÚRSO uviedla, že je neuveriteľné, že vláda má tú drzosť a do zo zákona nezávislého úradu dosadí Jahnátka. „Je to hanba,“ dodala.

Remišová sa vyjadrila aj k sociálnym opatreniam – hnutie podľa nej podporuje napríklad príplatky za prácu v nedeľu, za návrh predsedu SNS Andreja Danka, aby boli 13. platy povinné, však nezahlasujú. Veľké firmy to majú častokrát už v zmluvách, malé firmy, živnostníkov, by to mohlo položiť, dodala.