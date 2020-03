SaS a Za ľudí potvrdili niektoré mená kandidátov na šéfov výborov, Fico bol podľa Matoviča detinský

aktualizované 17. marca, 17:12

Strany budúcej vládnej koalície Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS) potvrdili už niektoré mená svojich kandidátov na posty predsedov výborov Národnej rady SR (NR SR). Šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tiež zopakoval, že podpredsedom NR SR bude Peter Pellegrini (Smer-SD).

Žitňanská má predsedať výboru pre sociálne veci

SaS obsadí post šéfa finančného výboru, ktorým bude Marián Viskupič a post predsedníčky zdravotníckeho výboru bude zastávať Jana Cigániková. Martin Klus bude zrejme za stranu SaS podpredsedom NR SR.

Strana Za ľudí nominuje Tomáša Valáška na post šéfa európskeho výboru. Jana Žitňanská by mohla predsedať výboru pre sociálne veci.

Post šéfa výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie obsadí za hnutie Sme rodina Jaroslav Karahuta a post predsedu výboru pre verejnú správu Jozef Lukáč.

Papalášske ambície Fica

Líder OĽaNO Igor Matovič neprezradil mená na posty predsedov výborov za jeho hnutie. Pokiaľ ide o výbory určené pre pozíciu, povedal, že to nechávajú na dohode Smeru-SD a strane Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Podľa Matoviča mal Fico na rokovaní šéfov parlamentných strán „papalášske ambície„.

„Nech sám príde a povie, čo si chcel vybaviť. Mne sa to zdalo z jeho strany také dosť detinské,“ podotkol Matovič. Na margo vznikajúcej vlády uviedol, že jeden z jej budúcich členov by v prípade príchodu na Slovensko musel zrejme absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu v súvislosti s koronavírusom. Ide zrejme o nominanta strany SaS na post ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka. Matovič nekonkretizoval ani mená členov jeho budúceho kabinetu, podľa jeho slov môžu byť definitívne známe, až keď vymenuje novú vládu prezidentka Zuzana Čaputová.

Kotlebovi sa ponuka zdala nedemokratická

Predseda ĽSNS Marian Kotleba povedal, že pre opozíciu boli okrem kontrolných výborov parlamentu v hre zahraničný výbor a výbor pre ľudské práva a menšiny. „Bolo nám veľmi arogantným spôsobom povedané, že nemôžeme mať určite zahraničný výbor a ani výbor pre ľudské práva a menšiny a keď náhodou pán poslanec Blaha (Smer-SD) má byť navrhnutý na čelo zahraničného výboru, že to je tiež neprijateľné. To mi príde také trošku nedemokratické, a to sa vôbec Blahu nezastávam,“ dodal Kotleba.

Koaličné strany si prerozdelia celkovo 12 postov predsedov výborov a opozičné sedem, zatiaľ však nie je známe, koľko predsedov kontrolných výborov bude mať Smer-SD a ĽSNS. Ide o parlamentné výbory na kontrolu činnosti SIS, na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.