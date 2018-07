SaS chce spoplatniť štúdium medicíny virtuálnym účtom, výnimkou by boli len niektorí absolventi

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a solidarita (SaS) navrhuje zriadiť virtuálny účet za štúdium medicíny. Informovali o tom poslanci SaS Janka Cigániková a Eugen Jurzyca na pondelňajšej tlačovej besede.

Navrhujú, aby bol po skončení vysokoškolského štúdia lekára vytvorený virtuálny účet v hodnote štúdia absolventa (aktuálne asi 13 300 eur). Pre lekára, ktorý bude zamestnaný na Slovensku, sa nič meniť nebude.

Virtuálny účet sa zmení na skutočný

Ak by sa rozhodol dlhodobo pracovať v zahraničí, virtuálny účet by sa zmenil na skutočný. Absolvent by musel vrátiť peniaze do slovenského verejného rozpočtu. Tie by sa potom investovali do zdravotníctva.

V SaS tak reagovali na snahu vlády prijať na vysokoškolské štúdium medicíny 150 študentov navyše, ktorí sa na školu nedostali z kapacitných dôvodov.

Podľa SaS toto riešenie nezlepši situáciu v zdravotníctve, pretože Slovensko je podľa nich dlhodobo producentom lekárov pre zahraničie. Medici, ktorí sa dostanú na školy v tejto avizovanej druhej vlne, môžu podľa poslancov taktiež odísť pracovať mimo Slovenska.

„Nemôžeme prikázať mladým, aby tu ostali, ale nie je fér, aby občania zo svojich daní platili štúdium lekárom, ktorí odídu do zahraničia,“ odôvodnila svoj návrh Cigániková. Podľa nej by po skončení štúdia mohli mať absolventi časový priestor na prácu v zahraničí, aby nabrali skúsenosti. Ak by sa však nevrátili napríklad do 5 rokov, museli by postupne vrátiť náklady na štúdium.

Cigániková sa chce stretnúť s českým ministrom

Cigániková pripustila, že slovenskí študenti by sa mohli vyhnúť splateniu virtuálneho účtu tým, že by išli študovať do Českej republiky. Aj preto sa chce stretnúť s českým ministerstvom zdravotníctva a ponúknuť mu toto riešenie. Aj ČR má podľa nej problémy s absolventmi, ktorí odchádzajú pracovať do Nemecka.

Riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu, ktorý odchádza do zahraničia, by malo podľa poslancov obsahovať aj zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského zdravotníctva na trhu práce. Mali by sa tiež zvýšiť zdroje, a to napríklad zavedením pripoistenia.