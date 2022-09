SaS ešte v piatok rokovala s bývalými partnermi. Smer a Hlas sú však koalícii prednejší, tvrdí Sulík (video)

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík oznámil, že v piatok 16. septembra mala strana s bývalými koaličnými partnermi rokovanie, na ktorom predniesli požiadavku, aby niektoré návrhy zákonov boli predsunuté na začiatok parlamentnej schôdze.

Šéf liberálov zároveň tvrdí, že strana vyzvala koalíciu, aby SaS predložili body, na ktorých im záleží. Sulík v utorok na tlačovej konferencii dodal, že je to pre to, aby vedeli nájsť dohodu. Predseda SaS taktiež oznámil, že bývalí koaliční partneri nemali body pripravené, a preto schôdzu ukončili.

Záujem o dohodu nebol až taký veľký

„V žiadnom prípade nie je pravda, že sme im povedali ‚schváľte naše body a my sa potom rozhodneme.’ Takto to nemôže fungovať. My sme chceli mať naše body návrhov vpredu, ale boli sme pripravení vyjadriť sa k všetkým ostatným,“ vyhlásil.

Sulík taktiež povedal, že podali procedurálny návrh a ak neprejde, vezmú to na vedomie. „Tak sa aj stalo a musím konštatovať, že naši bývalí koaliční partneri nemali až taký veľký záujem o dohodu s nami,“ tvrdí predseda strany.

Koalícii je prednejší Smer a Hlas

Sulík skonštatoval, že poslanci zo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) alebo Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sú koalícii prednejší ako Sloboda a Solidarita. „Berieme na vedomie, že napríklad Borisovi Kollárovi je strana Smer-SD bližšia ako SaS, lebo ich bod bol predradený a súhlasilo s tým aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), čím popreli všetko, čo doteraz voličom sľúbili,“ dodal Sulík.

Predseda liberálov doplnil, že na základe týchto skutočností sa rozhodli nehlasovať za program a pri každom jednom bode bude SaS posudzovať, či je prospešný, alebo nie.

„Necítime sa byť viazaní žiadnymi dohodami, mali sme snahu sa dohodnúť, bohužiaľ, naša snaha bola opäť prekrútená zrovna lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, ktorý na tom jednaní ani len nebol,“ tvrdí Sulík.