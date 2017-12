SaS je podľa premiéra Fica strana, ktorá ide príkro proti Ústave SR

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Ak bude normálne v tejto krajine, že budeme spochybňovať rozhodnutia Ústavného súdu SR, bude to koniec právneho štátu.

Povedal to v pondelok na tlačovej besede predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na margo toho, že opozícia spochybňuje rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého by mal prezident Andrej Kiska vymenovať chýbajúcu trojicu ústavných sudcov.

Premiér to vyhlásil s tým, že jeden poslanec z opozičnej SaS sa vyjadril, že Kiska nesmie konať podľa príkazu ÚS SR. „Opoziční poslanci priamo navádzajú prezidenta, aby nerešpektoval nález ústavného súdu. SaS je strana, ktorá ide príkro proti Ústave SR,“ povedal Fico a dodal, že ani on nebol vždy najspokojnejší s rozhodnutiami ústavného súdu, ale to, čo urobila SaS je porušenie demokratického charakteru právneho štátu.

Investície J&T Real Estate a HB Reavis

Podľa premiéra prezident Kiska musí zo siedmich kandidátov, ktorí boli legitímne zvolení, vymenovať troch ústavných sudcov.

Fico je presvedčený, že prezident je zodpovedný za chod ústavného súdu. „Očakávam, že pán prezident čo najrýchlejšie, najlepšie do Vianoc, vymenuje troch ústavných sudcov. On zodpovedá za to, že ÚS SR nie je plne obsadený, nevybavuje agendu tak, ako by mal vybavovať,“ povedal predseda vlády.

Premiér sa na tlačovej besede vyjadril aj k investíciám J&T Real Estate a HB Reavis. Povedal, že ich rozhodnutie stiahnuť žiadosť o udelenie štatútu významnej investície berie na vedomie. Na vláde sa však budú aj tak venovať bratislavským témam.

Bratislave poskytnú peniaze, približne 13 miliónov, na opravu ciest, niečo z toho bude nenávratná pôžička. Zároveň sa budú zaoberať Slovenským národným divadlom, Danubianou či Slovenskou národnou galériou.

Vyjadrenia Martina Schulza

Premiér takisto odpovedal na otázku o Spojených štátoch európskych. S myšlienkou, aby sa vytvorili federalizované Spojené štáty európske, a kto tam nebude chcieť byť, automaticky vypadne, prišiel predseda nemeckých socialistov Martin Schulz.

Nemeckí socialisti začínajú rokovania o vytvorení koalície s konzervatívnou CDU/CSU Angely Merkelovej. „Pravda je, že oba tábory boli vždy zástancami hlbšej integrácie. Je jedno, ako to nazvem – federalizácia, ústava… Ten tlak tu bude a množí sa na dennej báze. Naša pozícia je: je našou povinnosťou byť súčasťou diskusií, všetko vážiť na laboratórnych váhach. Nemôžeme ísť do rozhodnutí, ktoré by poškodili Slovensko, neviem si predstaviť, že by nám Únia schvaľovala rozpočet, to je červená čiara. Ale otázka sociálneho piliera, daní – to sú témy, ktoré nás čakajú,“ povedal Fico.

Zároveň pripomenul, že určitá hlbšia integrácia už nastala, takým prípadom je PESCO či európsky prokurátor. Ako Fico dodal, integrácia Slovensku svedčí a ak vznikne jadro, Slovensko by v ňom malo byť.