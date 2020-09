SaS je pred Smerom, Hlas-SD za OĽaNO a „progresívci“ aj Za ľudí by v parlamente chýbali

Voľby do Národnej rady SR (NR SR) by začiatkom septembra vyhralo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 20,7 percenta voličov. Za hnutím nasleduje vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 16 percent.

Tretie miesto obsadila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 11,6 percenta opýtaných. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre TV Joj uskutočnila agentúra Polis v dňoch 4. až 9. septembra na vzorke 1 217 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo sedem politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili Smer-SD (8,8%), ĽSNS (8,5%), hnutie Sme rodina (7%) a SMK (5,5%). Brány parlamentu by naopak neprekročili KDH (4,9%), Progresívne Slovensko (4,8%), Za ľudí (3,9%), Dobrá voľba (2,8%), Most-Híd (2,5%), SNS (1,4%) a Vlasť (1,3%).

Súčasná koalícia by vládu nevytvorila, keďže v parlamente by obsadila 75 poslaneckých kresiel, pričom potrebných je 76 mandátov.