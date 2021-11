SaS je pripravená zahlasovať za rozpočet v podobe, v akej prišiel do parlamentu

Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) nevidí dôvod, prečo by štátny rozpočet nemal byť v podobe, v akej bol predostretý do parlamentu, schválený a strana Sloboda a Solidarita je za návrh pripravená zahlasovať. Poslankyňa to uviedla v utorok počas krátkeho brífingu.

500-eurové poukazy

Prečo sa rokovanie o rozpočte v NR SR, ktoré bolo pôvodne naplánované na utorok odložilo, nevedela Zemanová vysvetliť. Opýtať sa na to treba podľa nej ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

Zemanová ale potvrdila, že napríklad o príspevku 500 eur pre plne zaočkované rizikové skupiny sa v koalícii stále rokuje. SaS tento návrh v parlamente nepodporí, no zároveň ho ani nevetuje. Zodpovedať zaň sa bude musieť po prípadnom schválení Matovič.

Procedurálny návrh Viskupiča

O materiáloch rezortu financií bude parlament rokovať na konci aktuálnej schôdze.

Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) dal ešte v piatok procedurálny návrh, aby sa zákon o rozpočtovej zodpovednosti, o finančnej kontrole a audite, budúcoročný rozpočet Eximbanky, súhrnná výročná správa za rok 2020, ako aj vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 prerokovali ako posledné body na záver aktuálnej schôdze. Tento návrh poslanci schválili.

Dôvodom podľa Viskupiča je to, že v súčasnosti nie sú ukončené diskusie k uvedeným návrhom. Pôvodne mali poslanci o týchto bodoch rokovať dnes.