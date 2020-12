SaS má o dve percentá viac ako OĽaNO, do parlamentu by sa dostali aj progresívci a SMK

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici decembra, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 22,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý uskutočnila pre agentúru SITA v dňoch 19. až 22. decembra.

OĽaNO až tretie

Agentúra vykonala prieskum telefonickou formou na vzorke 1 088 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého územia Slovenska. Respondenti odpovedali na otázku „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?“