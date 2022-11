SaS navrhuje daňovo motivovať zamestnávateľov k vytváraniu materských škôl. Máme ich len zanedbateľné minimum, tvrdí

Od polovice marca budúceho roka by sa mohol rozšíriť okruh zákonom uznateľných daňových výdavkov o výdavky vynaložené na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) predložili do parlamentu.

Podnikom chýbajú pracovné sily

V súčasnosti, keď podnikom chýbajú pracovné sily, je podľa liberálov ťažké začleniť matky malých detí do pracovného procesu, pretože tieto matky majú problém umiestniť svoje deti do materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Štát podľa nich nemá k dispozícií veľa rýchlo realizovateľných možností riešenia tohto stavu.

„Jedným zo spôsobov, ako by však zamestnávatelia mohli byť štátom motivovaní sami z vlastných súkromných zdrojov vytvárať podnikové materské školy a jasle, sú daňové nástroje,“ uviedli poslanci za SaS.

Zanedbateľné minimum

Keďže v súčasnosti podnikové materské školy a jasle nemáme, resp. je ich iba zanedbateľné minimum, vplyvy na verejné financie podľa nich síce budú, ale budú minimálne.