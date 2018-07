SaS nesúhlasí s prelomením bankového tajomstva, Kažimír dláždi cestu policajnému štátu

BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk) – Ak prejde v nezmenenej podobe návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa zasadí, aby sa dostal pred Ústavný súd SR.

“Požiadavka ministerstva financií (MF), aby banky posielali štátu detailné informácie o pohyboch na účtoch právnických osôb a SZČO je postavená na princípe prezumpcie viny, keď štát na občanov hľadí ako na daňových podvodníkov,“ uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Podľa poslanca za SaS Jozefa Rajtára minister financií Peter Kažimír dláždi cestu policajnému štátu.

Návrh ministerstva financií je podľa SaS bezprecedentným prelomením ústavného práva občanov na súkromie a bankové tajomstvo. “Mimoriadne závažným ekonomickým dôsledkom takéhoto masového prelomenia bankového tajomstva by bolo to, že domáci i zahraniční podnikatelia by radšej investovali mimo Slovenska,” myslí si Kiššová. Podľa nej by celý tento zásah do súkromia a bankového tajomstva mali nakoniec zaplatiť občania cez poplatky v bankách a dane.

Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Z materiálu vyplýva, že ide najmä prevzatie eurosmernice. Legislatívny návrh implementuje konkrétne opatrenia smernice v súvislosti s klasifikáciou platobnej neschopnosti držiteľov dlhových nástrojov, ktoré vydali banky.

Avšak rezort financií zároveň chce, aby banky posielali štátu informácie o pohyboch na účtoch firiem a podnikateľov. “Cieľom poskytnutia dát je zefektívnenie boja proti daňovým únikom,” uvádza sa v materiáli.