Gröhling za SaS povedal, či budú rokovať so Smerom-SD alebo s extrémistami o predčasných voľbách

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nebude o predčasných voľbách rokovať s predstaviteľmi Smeru-SD ani extrémistických strán. Vyplynulo to zo záverov piatkového rokovania poslaneckého klubu SaS.

Rokovania o predčasných voľbách

Ako uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling, so Smerom-SD ani kotlebovcami určite nepovedú žiadny dialóg na túto tému, pretože na to nevidia dôvod.

„Jednak pre zásadné programové rozdiely a tiež pre politickú minulosť Roberta Fica, ktorý dopustil, že všadeprítomná korupcia počas jeho vládnutia prakticky pohltila celú spoločnosť. Odmietame preto rokovať s Ficom, Kotlebom alebo Mazurekom,“ skonštatoval Gröhling.

Zmena ústavy

Podľa SaS je zrejmé, že musí prísť najskôr k zmene Ústavy SR, aby sa konali predčasné voľby. Liberáli pripomenuli, že v prvom čítaní súhlasili so zmenou ústavy, ktorú navrhlo hnutie Sme rodina.

Túto novelu by podporili aj v druhom čítaní, ak by bol akceptovaný pozmeňujúci návrh z ich dielne. Odmietajú však podporiť návrh, ktorý predložil Tomáš Taraba, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

„Je teda zrejmé, že zmena Ústavy SR na vypísanie predčasných volieb tak potrebuje v prvom rade zhodu medzi demokratickými stranami. Na to ale určite nepotrebujeme rokovať s Robertom Ficom,“ uzavrel predseda SaS Richard Sulík.