SaS a OĽaNO idú spoločne do komunálnych volieb, odmietajú spolupracovať s dvomi stranami

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) – Lídri opozičných strán Sloboda a Solidarita (SaS) a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Richard Sulík a Igor Matovič v piatok podpísali dohodu o spolupráci do komunálnych volieb.

Urobili tak na piatkovej tlačovej besede. Matovič uviedol, že ľudia ocenili takúto spoluprácu vo voľbách do vyšších územných celkov, preto v nej pokračujú a mala by vyústiť aj do spolupráce v prezidentských a v parlamentných voľbách.

OĽaNo vyberie kandidáta na primátora Bratislavy

Dodal, že zodpovednosť za výber primátora Bratislavy bude niesť OĽANO a SaS ho bude akceptovať, keďže predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu navrhovala práve strana SaS. Ako možní kandidáti na primátora v Bratislave sa skloňovali mená poslancov NR SR za hnutie OĽANO Jána Budaja a Gábora Grendela, ako aj starostu Vajnôr Jána Mrvu a starostky bratislavskej Karlovej Vsi Dany Čahojovej.

Matovič v prípade Trnavy nevylúčil možnú podporu Petrovi Bročkovi a v Trenčíne Richardovi Rybníčkovi. Na Nitru podľa lídra OĽANO majú dvoch kandidátov, ale mená povedia, až keď sa dohodnú. Nateraz sú konkrétne nominácie predčasné.

Vylúčili Naše Slovensko

Líder SaS Richard Sulík povedal, že mená konkrétnych kandidátov budú známe až o niekoľko týždňov. „Podpíšeme základnú dohodu a následne prizývame všetky demokratické, najmä opozičné strany, aby sa pridali, aby sme v mestách a obciach stavali spoločné kandidátky,“ povedal a dodal, že zo spolupráce vylučujú Smer-SD a Ľudovú stranu Naše Slovensko. Túto požiadavku majú aj na akéhokoľvek ich partnera. „Do volieb kandiduje 16-tisíc poslancov a takmer tritisíc starostov a primátorov, aj preto je dôležité, aby sme sa spojili,“ uviedol.

„Chceme ponúknuť priestor všetkým slušným ľuďom, ktorí majú záujem spravovať veci komunálne, aby sa ozvali a my zvážime, či im dáme podporu,“ podotkol. Sulík dodal, že štvrtina členov SaS, ktorí nie sú poslancami NR SR, chcú kandidovať v komunálnych voľbách.

„Poctivo sme pripravovali dokument, ktorý predsedovia dnes podpisujú,“ uviedol podpredseda SaS a poslanec NR SR Ľubomír Galko s tým, že už v minulosti sa ukázalo, že spolupráca má zmysel.

Krajina angažovaných ľudí

Poslankyňa Veronika Remišová (OĽANO) je presvedčená, že Slovensko na svoj rozvoj potrebuje tisícky schopných a čestných ľudí na miestach starostov, primátorov alebo miestnych poslancov. Podľa nej Slovensko môže uspieť len vtedy, ak bude krajinou angažovaných ľudí.

„Ja tých angažovaných ľudí vidím, keď chodím do regiónov. Sú to ľudia, ktorí časť svojho života a času venujú práci pre svoju dedinu alebo mesto, často za symbolickú odmenu. Chcem ľuďom povedať, že ak sa má Slovensko posunúť dopredu, nestačí na to pár rozhodnutí alebo zákonov, ktoré prijmeme tu v parlamente,“ povedala Remišová s tým, že Slovensko bude lepšie, len ak sa v každej dedine a v každom meste nájdu angažovaní a odhodlaní ľudia, ktorí lokálnu politiku neberú ako príležitosť na vlastné obohatenie sa, ale ako príležitosť slúžiť druhým.

„My budeme týmto ľuďom dávať priestor a povzbudzovať ich, aby do takejto služby išli,“ dodala.