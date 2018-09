SaS podáva pre ceny elektriny podnet na prokuratúru, Jahnátek koná v rozpore s vlastnou vyhláškou

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Opozičná strana SaS sa pre ceny elektriny obrátila na Generálnu prokuratúru SR. Tímlíder strany SaS pre energetiku Karol Galek podáva na generálnej prokuratúre podnet na podanie protestu prokurátora.

„Chceme zabrániť tomu, aby sa ľudia nemuseli skladať ďalších 18 miliónov eur na elektrinu. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek sa totiž rozhodol touto sumou navýšiť dotácie na výrobu elektriny z domáceho uhlia,“ vysvetlil na stredajšej tlačovej besede Galek.

Nekompetentnosť politických nominantov

Podľa poslanca Národnej rady SR šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek koná v rozpore s vlastnou vyhláškou.

„Odôvodňuje to zvýšením cien emisií. Toto je však v rozpore s jeho vlastnou vyhláškou, ktorá hovorí o tom, aká má byť cena emisií, ktoré vstupujú do ceny elektriny vyrobenej z domáceho uhlia. Pýtam sa, môže byť za tým niečo iné? Napríklad zvýšenie ceny samotného uhlia? Je verejným tajomstvom, že v Novákoch nestíhajú vyťažené uhlie spáliť a riešením by teoreticky mohlo byť zvýšenie jednotkovej ceny,“ myslí si Galek.

Generálna prokuratúra má podľa neho prešetriť stav, keď sa „ľuďom z večera do rána zvýšili účty za elektrinu o 18 miliónov eur“. „Toto je nateraz posledná inštancia, ktorá môže Slovákov uchrániť od škandalózneho rozhodnutia regulačného úradu. Pre nekompetentnosť politických nominantov jednoducho nemôže trpieť celý národ,“ konštatoval Galek, podľa ktorého regulačný úrad vie ovplyvňovať všetky regulačné poplatky, ktoré spolu s elektrinou platia odberatelia a odrážajú sa v koncovej cene za elektrinu. „Je známe, že tieto poplatky tvoria z koncovej ceny až 65 %!“ uzavrel poslanec.

Regulačný úrad sa riadi legislatívou

Regulačný úrad koncom augusta tohto roku mierne zdvihol ceny energií pre odberateľov. Na žiadosť Slovenských elektrární totiž musel schváliť pre výrazný nárast cien emisných povoleniek jednu zložku koncovej ceny elektriny, a to tarifu za prevádzkovanie systému.

Išlo o to, že Slovenské elektrárne musia vyrábať na základe všeobecno hospodárskeho záujmu elektrinu v nováckej tepelnej elektrárni z domáceho uhlia. Pre túto elektráreň tak musia nakupovať emisné povolenky. Tarifa za prevádzkovanie systému sa po rozhodnutí regulátora zvýšila z 26,2011 eura za megawatthodinu na 26,988 eura. Pre bežnú slovenskú domácnosť to bude znamenať priemerný nárast ceny za elektrinu o 7 až 8 centov za mesiac.

„Zdôrazňujeme, že aj v tomto prípade sme sa striktne riadili platnou legislatívou. Zvýšenie jednej zo zložiek tarify za prevádzkovanie systému úrad schválil iba z dôvodu nárastu cien emisných povoleniek na svetových trhoch, ktoré oproti minulému roku vzrástli viac ako štvornásobne a úrad tento nárast v zmysle platnej legislatívy musel regulovanému subjektu Slovenským elektrárňam akceptovať ako výraznú zmenu ekonomických parametrov. Úrad zdôrazňuje, že príjem zo zvýšenia cien emisných povoleniek nezostáva v majetku regulovaných subjektov, ale je príjmom štátneho rozpočtu,“ povedal koncom minulého týždňa pre portál vEnergetike.sk hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz.