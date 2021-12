SaS podáva trestné oznámenie pre šírenie dezinformácií o očkovaní, propagovali ich billboardy kotlebovcov (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy.

Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS), týka sa to billboardov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), na ktorých sú podľa jej slov uvedené dezinformácie o očkovaní. Konkrétne sa na nich píše, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 obsahujú bunky z ľudských plodov, čo poslankyňa vyvracia.

„Robia to preto, lebo nemajú žiadnu inú kampaň a takýmto spôsobom chcú odradiť ľudí od očkovania. Je to trestuhodné, odsúdeniahodné a považujeme to za niečo, čo by sme v našej spoločnosti nemali tolerovať. Preto podávame trestné oznámenie,“ zdôvodnila Bittó Cigániková. Zároveň vyzvala ľudí, aby neverili hoaxerom a klamárom, ale odborníkom.

Koaličný poslanec Alojz Baránik (SaS) na tlačovej konferencii doplnil, že cieľom trestného oznámenia je preveriť, či bola naozaj šírená klamlivá informácia, ktorá mohla vyvolať znepokojenie ľudí. „Robíme to aj preto, aby sa takáto situácia už neopakovala,“ ozrejmil Baránik.