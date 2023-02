SaS podľa Cigánikovej už 17-krát zabránila obmedzeniu či zákazu interrupcií, ale Čepček „nikdy nespí“

Poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková tvrdí, že program 81. schôdze Národnej rady SR v utorok neschválili, pretože bojovali za práva žien.

„Dnes sa otvorila 83. schôdza, ale už bez návrhu poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO) o pomoci tehotným ženám v programe, pretože opäť by sme svoje hlasy na jeho schválenie nedodali. Tento zákon sa nám podarilo odsunúť minimálne do apríla. Len v tomto volebnom období je to 17-krát, keď sme zabránili obmedzeniu alebo úplnému zákazu interrupcií,“ uviedla Bittó Cigániková na dnešnej tlačovej besede. Dodala, že Záborskej novely zákonov sa vždy tvária ako pomoc ženám.

Záborskej chýba komplexnosť pohľadu

„Nie všetko v tomto návrhu je škodlivé, ale je to drvivá väčšina vecí. Napríklad ide o to, aby mohli tehotné matky využívať zariadenia núdzového bývania do veku troch rokov detí. Super, kto by s tým nesúhlasil? Problém je, že tieto zariadenia sú už dnes plné, a to Záborská nijako nerieši,“ informovala poslankyňa.

Bittó Cigániková ďalej tvrdí, že v návrhu bol ako pozitívum zavedený i príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa v súvislosti s narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

„O tom, či je dieťa zdravotne znevýhodnené má hovoriť všeobecný záväzný právny predpis, ktorý vydá rezort práce sociálnych vecí a rodiny. Nemusím zdôrazňovať svojvôľu úradníkov, ktorí budú na každom úrade nejako rozhodovať, lebo to nie je dané,“ tvrdí poslankyňa.

V návrhu sa ďalej podľa poslankyne píše, že pokiaľ ide o utajený pôrod, žena by dostávala nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. „Toto považujem za dobrý nápad, pretože žena nemusí vo svojom okolí vysvetľovať, prečo jej rastie bruško,“ uviedla.

Poskytovanie citlivých údajov

Ďalej informovala, že podľa návrhu musí každý lekár, ktorý urobí interrupciu, odovzdať žene zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií či cirkví, ktoré poskytujú ženám psychologickú, finančnú a materiálnu pomoc. Taktiež jej musí odovzdať informácie o tehotenskom štipendiu, informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania.

„Pri počte pacientok, ktoré gynekológovia majú, musia ešte dávať podpisovať dokumenty, aby mali dôkaz, že niečo také urobili,“ povedala Bittó Cigániková. Podľa nej chce Záborská pomáhať ženám tým, že mení základné ustanovenie.

„Cieľom zákona je ochrana ľudského života už pred narodením a až potom sa uvádza život a zdravie ženy. Zároveň budú musieť ženy poskytovať informácie o situácii v domácnosti, pokiaľ budú chcieť podstúpiť interrupciu,“ povedala. Dodala, že súčasťou novely sú aj dotácie pre organizácie a cirkvi, ktoré pomáhajú ženám v tehotenstve z kapitoly Úradu vlády SR.

Novelu odložili aspoň do apríla

Bittó Cigániková na tlačovej besede uviedla, že aj keď Záborskej novelu zákona odložili, nezaradený poslanec Martin Čepček „nikdy nespí. Máme ešte ďalšie dve želiezka v ohni. V tieni Čepčekových návrhov sa novely pani Záborskej zdajú mierne„. Poslankyňa tvrdí, že Čepček predložil návrh, na základe ktorého je povolená interrupcia len v prípade, ak sa nijakým spôsobom nedá zachrániť život matky.

Podľa novely zákona od poslanca Čepčeka, o ktorej by sa malo rokovať až na ďalšej riadnej parlamentnej schôdzi, bude lekár povinný ukázať tehotnej žene sonografické vyšetrenie či sprístupniť zvukovú nahrávku tlkotu srdca plodu.

„Tu ide o psychické týranie žien. Na druhej strane, čo má robiť lekár, keď je to zo zákona povinný urobiť. Má ženu nútiť? Sú to šialene nepochopiteľné návrhy,“ myslí si Bittó Cigániková.

Poslankyňa za SaS zároveň informovala, že žiaden z Čepčekových a Záborskej zákonov SaS nepodporí. „Keby náhodou prešli, podáme viaceré pozmeňujúce návrhy, aby sme všetky zlé body vyhodili. Opäť sa pokúsime do návrhu dostať možnosť použiť interrupčnú tabletku,“ dodala.