SaS predstavila svojho kandidáta na post predsedu Nitrianskeho kraja, je ním primátor Šiah Štefan Gregor

Kandidátom strany Sloboda a Solidarita (SaS) na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bude Štefan Gregor, primátor mesta Šahy a zároveň podpredseda Združenia miesta obcí Slovenska.

Predseda SaS Richard Sulík pri predstavovaní kandidáta zdôraznil, že strana si svojich kandidátov vyberá veľmi zodpovedne a má na nich vysoké nároky. Dodal, že SaS rokuje s ďalšími politickými stranami o podpore pre Gregora.

Audit a reorganizácia úradu

Štefan Gregor by sa v prípade úspechu vo voľbách zameral na hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja, pripravil by reorganizáciu jeho úradu. Dal by urobiť audit zmlúv aj personálny audit.

Povedal, že dnes má Nitriansky samosprávny kraj na účtoch viac ako 20 miliónov eur, takéto zaobchádzanie s peniazmi označil za nezodpovedné.

„Vidím, že v spolupráci s primátormi a starostami je možné zlepšiť poskytovanie zdravotníckych služieb obyvateľom,“ povedal Gregor.

Nedostatok lekárov by sa mal podľa neho riešiť intenzívnejšou komunikáciou s vysokými školami, ktoré budúcich lekárov pripravujú.

Do regiónu mieri veľká investícia

Do regiónu by ich mali potom pritiahnuť podmienky, napríklad nájomné bývanie. Aktívnejšie by tiež riešil dopravu v kraji, hlavne integrovanú.

Richard Sulík pri oznámení kandidatúry Gregora na post predsedu NSK naznačil, že do regiónu mieri veľká investícia.

„Pracujeme na obrovskej investícii, ktorá prinesie 4 500 až 5 000 pracovných miest a dúfam, že čoskoro budeme môcť oznámiť, že príde do Nitrianskeho kraja. Ak sa to stane, tam bude veľmi potrebná spolupráca nitrianskeho župana s ministerstvom hospodárstva,“ povedal.

Post primátora obhájil

Obyvatelia mesta Šahy si Gregora prvýkrát zvolili za primátora v roku 2014, o štyri roky neskôr v komunálnych voľbách opäť zvíťazil.

V tohtoročných komunálnych voľbách už na post primátora kandidovať nebude. Pred vstupom do komunálnej politiky sa Gregor venoval podnikaniu.