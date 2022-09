SaS sa podľa Fica správa ako priateľka s výhodami a Sulíka označil za malé politické decko (video)

Sme svedkami hlbokej ústavnej krízy, ale i krízy sociálnej a ekonomickej. Strana Smer-SD si kladie otázku, čo je to vlastne za odchod strany Sloboda a Solidarita (SaS) z vlády a koalície, keď Richard Sulík, hoci tvrdí, že je v opozícii, nikdy nebude hlasovať za odvolanie premiéra a vlády. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico. Ako dodal, „SaS sa správa ako priateľka s výhodami“.

Podľa Fica predseda SaS neutiekol pred Igorom Matovičom (OĽaNO), ale pred zodpovednosťou za situáciu v energetike. „Pán Sulík je jedno malé politické decko a vždy takýmto malým politickým deckom bol,“ vyhlásil Fico.

Doplnil, že oklamal ľudí, ktorí volili vládnu koalíciu. Keby chceli riešiť vládnu krízu, hlasovali by za pád vlády, prípadne by podporili návrh predsedu hnutia Sme rodina a predsedu parlamentu Borisa Kollára na zmenu ústavy, ktorý by umožnil vykonanie predčasných volieb.

Heger je nainfikovaný bláznovstvom

Podľa Fica je už aj predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) „nainfikovaný bláznovstvom“, pretože to, čo sa udialo, by viedlo k demisii premiéra. Za hlavné riešenie označil predčasné voľby, ktorým by predchádzala zmena ústavy.

Predstavitelia koalície sa podľa predsedu Smeru nesprávajú štandardne a spomenul aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa neho neplní svoju povinnosť zabezpečiť chod ústavných orgánov a namiesto toho odišla do zahraničia. Dodal, že si vybrala Matoviča a nie Slovensko, lebo v opačnom prípade by prinútila predstaviteľov koalície, aby priniesli riešenie krízy.

Prezidentka podľa neho zmarila referendum, keďže dosiaľ sa nič neudialo, hoci petičné hárky odovzdali už 24. augusta. Fico tvrdí, že prezidentka si uvedomuje, že referendum by nemala vyhlásiť na 29. október, keďže by vzhľadom na predpokladanú účasť na komunálnych voľbách mohlo byť úspešné.

Odvolávanie ministra Mikulca

Fico na tlačovej konferencii oslovil celú opozíciu a vyzval ju, aby 19. septembra zorganizovali veľké protestné zhromaždenie v Bratislave, a hovorili o tom, ako sa vláda nestará o ľudí.

Dodal, že je ochotný komunikovať aj s nepolitickými štruktúrami. Mal by sa tým vytvoriť priestor na vyjadrenie názoru. Tam kde zlyhávajú ústavné mechanizmy, vrátane referenda, musia podľa predsedu Smeru nastúpiť protesty ako silová demokratická metóda.

Sulíka vyzval, aby z opozície podporil zmenu ústavy, a tiež, aby hlasoval za vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, ktorého Fico označil za zlodeja a klamára. Smer podľa Fica nemieni podporovať Sulíka v jeho „politologickom zázraku“, teda v tom, že bude pôsobiť v opozícii, no jeho nominanti zotrvajú na svojich pozíciách.

Zároveň nepredpokladá, že by SaS mala záujem o spoluprácu s jeho stranou.