SaS určite nemá v úmysle skladať novú 76-tku, podľa Sulíka sú na stole tri scenáre

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) určite nemá v úmysle skladať novú „sedemdesiatšestku„, a ani sa v tomto volebnom období do vlády nevráti. Predseda strany SaS Richard Sulík to uviedol na tlačovej besede po tom, čo Národná (NR) rada SR vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO).

Pripustil však, že si za určitých podmienok vedia predstaviť, že by podporili vznik novej vlády a vyslovili by jej dôveru. Ostávajú však konštruktívnou opozíciou.

Potenciálne scenáre podľa Sulíka

Na stole sú podľa Sulíka tri scenáre, a to rekonštrukcia vlády, úradnícka vláda menovaná prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a predčasné voľby. Strana SaS podľa jej predsedu nie je fanúšikom predčasných volieb, hoci to v posledných týždňoch príliš nekomunikovali, aby nevznikol dojem, že tlačia na pád vlády len preto.

Sulík doplnil, že predčasné voľby by znamenali návrat Roberta Fica, čo nechcú, preto momentálne predčasné voľby nepodporujú. Sú ale ochotní podporiť úradnícku vládu alebo rekonštrukciu vlády. Vyjadril tiež plnú podporu prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

SaS čakala, čo urobí Matovič

Podľa Sulíka to dnes večer bolo celé o Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Dodal, že čakali, čo sa stane, a napokon sa dočkali toho, že ich hlavná podmienka, teda Matovičov odchod, mohla byť splnená.

Pripomenul, že Matovič u prezidentky podpísal demisiu, no následne pracovníkovi vytrhol podpísaný dokument z rúk s tým, že si to rozmyslel. Podľa Sulíka to dokumentuje chaotický spôsob vládnutia vlády.