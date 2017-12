SaS žiada odstrániť nespravodlivosť pri ročnej diaľničnej známke, štát vyberá milióny eur navyše

BRATISLAVA 7. decembra (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada odstrániť nespravodlivosť pri ročnej diaľničnej známke. Poslanci parlamentu za liberálov v novele zákona o diaľničnej známke navrhujú, aby ročná diaľničná známka platila 365 dní od dňa úhrady.

Pri zakúpení známky v priebehu roka je totiž jej platnosť kratšia ako rok, keďže platí do konca januára nasledujúceho roka. Príslušný návrh novely je v programe aktuálnej 23. schôdze Národnej rady SR v prvom čítaní.

Poslanec a tím líder SaS pre dopravu Miroslav Ivan vo štvrtok informoval, že ročná diaľničná známka je jediný inštitút, ktorý v súčasnosti nie je platný rok. „Keď si v súčasnosti kúpite ročnú známku napríklad v apríli, neplatí do apríla nasledujúceho roka, ale len do konca januára budúceho roka. Štát tak za rok nespravodlivo vyberá od voličov 2,8 milióna eur navyše,“ uviedol Ivan. SaS podľa neho chce odstrániť nespravodlivosť v tomto systéme a zároveň zvýšiť komfort pre motoristov, čo by spôsobilo aj rast predaja ročných známok.

„Netreba sa obávať nejakých výpadkov výnosov po zavedení ročných známok s platnosťou 365 dní. Podľa našich výpočtov by bol tento výpadok v priebehu roka približne na úrovni 150 tisíc eur. Je to zanedbateľná suma oproti viac ako 80 miliónom eur, ktoré štát vyberie za diaľničné známky za jeden rok,“ dodal Ivan. Liberáli veria, že koaliční poslanci umožnia, aby zákon prešiel v parlamente do druhého čítania. Zákon, ktorý by podľa SaS privítala drvivá väčšina motoristov, by mohol byť účinný od 1. marca 2018.