Saskári sa obuli do Kalavskej pre krachujúci systém pohotovostí, tá tvrdenia o nezáujme odmieta

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Ministerstvu zdravotníctva SR zlyhal systém ambulantných pohotovostí. Tvrdia to poslankyňa NR SR a tímlíderka strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre zdravotníctvo Jana Cigániková a člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto.

Najhoršia situácia v Bratislavskom kraji

„Na Slovensku máme 75 pre dospelých a 61 detských bodov pre ambulantnú pohotovostnú službu. Dozvedeli sme sa, že tieto body nie sú zo značnej časti pokryté. Záujemcovia sa buď vôbec neprihlásili, alebo nesplnili náročné administratívne podmienky,“ uviedla Cigániková v tlačovej správe.

Najväčší problém by mohol vzniknúť v Bratislavskom kraji, kde nie je z ôsmich bodov zabezpečený ani jeden. „Pokryté podľa našich informácií nie sú ani ďalšie mestá, ako napríklad Trebišov, Gelnica a podobne,“ dodala poslankyňa a členka výboru.

Výberové konanie na prevádzkovanie pohotovostí bolo vyhlásené 1. februára s tým, že lehota na podanie žiadosti bola do 5. apríla. Organizátori teda mali dva mesiace na projekt, administratívne veci, na to, aby zohnali lekárov, ktorí budú slúžiť, aby sa rozhodli a prepočítali si, či sa im to finančne oplatí.

Dôvody zlyhania

„Kameň úrazu je v tom, že Nariadenie vlády SR o výške úhrady za túto službu vstúpilo do platnosti až 14. apríla. To znamená, že všetci záujemcovia o prevádzkovanie pohotovostí mali k dispozícii kľúčovú informáciu až po lehote na prihlásenie. Domnievame sa, že toto je jeden z dôvodov fiaska výberového konania,“ poukázala Cigániková. Ďalšími dôvodmi by mohli byť podľa nej aj prehnaná administratívna záťaž či nízka ponúkaná cena, čo pripomienkovali aj lekárske organizácie.

Ministerstvo zdravotníctvo bude robiť druhé kolo výberového konania na zabezpečenie ambulantných pohotovostí. Podľa zákona však lehota na prihlásenie musí byť minimálne dva mesiace, takže je podľa strany SaS zrejmé, že prevádzka pohotovostí sa nestihne zabezpečiť do 1. júla.

Navrhujú verejnú aukciu

Strana SaS navrhuje verejnú aukciu, ktorá vygeneruje najnižšiu možnú trhovú cenu, nie pevné stanovenie cien. „Ambulancie pohotovostí by sme navrhovali v nemocnici, pacient nepocíti žiadny rozdiel. Sestra pri vstupe bude posielať pacientov buď na urgent, alebo na oddelenú ambulanciu pohotovosti.

Tam, kde nie je nemocnica, by mohli všeobecní lekári ambulovať ako lekárne vo svojich ambulanciách na striedačku, nemuseli by nikam cestovať. Zoznam by bol zverejnený krajom, ale aj na dverách všetkých lekárov,“ vysvetlil člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská rezolútne odmieta, že by nedokázali zabezpečiť ambulantnú pohotovostnú službu. „Jedným dychom by som chcela doplniť, tu nejde o urgentnú starostlivosť, neodkladnú zdravotnú starostlivosť o pacienta, ktorý je v ohrození života. Je to predĺžená ruka ambulancie všeobecného lekára alebo pediatra, čiže to je zdravotná starostlivosť, ktorá, ľudovo povedané, znesie odklad, a teda pacient by sa mal snažiť vyhľadať ambulantnú zdravotnú starostlivosť v čase ordinačných hodín lekára,“ povedala na tlačovej konferencii.

Záujem bol

Šéfka rezortu pripomenula, že ministerstvo sa snažilo rozšíriť ordinačné hodiny, pričom všeobecní lekári musia poskytovať zdravotnú starostlivosť 35 hodín týždenne, z toho dvakrát do týždňa do 15. hodiny.

„Ambulantná pohotovostná služba je tu len v tých prípadoch, keď sa náhle zmení zdravotný stav pacienta, avšak nie je to život ohrozujúci stav. V súčasnosti sme uzatvorili prvé kolo výberu organizátora. Vydali sme 40 percent z celkovej siete, ktorá bola vypísaná na poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby. To, že by bol nezáujem, rezolútne odmietam, pretože až 50 percent žiadostí, ktoré sme dostali na ministerstvo, bolo insuficientných z formálnej stránky, niežeby poskytovateľ nemal záujem,“ povedala.