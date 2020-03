Sassoli odsúdil obmedzovanie dodávok zdravotníckeho materiálu v rámci Európskej únie

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v pondelok odsúdil obmedzovanie dodávok zdravotníckeho materiálu v rámci EÚ a kritizoval tiež unilaterálne opatrenia proti voľnému pohybu.

Celoeurópsky zápas

„Vlády členských štátov by po nedeľňajšej výzve predsedníčky Európskej komisie mali prestať obmedzovať dodávky zdravotníckeho vybavenia v rámci EÚ a mali by prestať prijímať unilaterálne opatrenia na zamedzenie voľného pohybu. Toto je celoeurópsky zápas a musí byť vybojovaný intenzívnou koordináciou medzi vládami (členských štátov) a inštitúciami EÚ,“ povedal.

„Výzvy súvisiace s rýchlym rozšírením nákazy COVID-19 ukazujú, že spolupráca a solidarita sú dnes potrebnejšie ako kedykoľvek predtým. Vynaložíme všetko úsilie na ochranu zdravia ľudí a pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Musíme zabezpečiť adekvátnu výrobu a dodávku zdravotníckeho materiálu tak, aby bol v rámci EÚ k dispozícii tam, kde je to potrebné. Tento vírus nerešpektuje žiadne hranice, snahy zdolať ho samostatne zlyhajú,“ vyhlásil.

Efektívne fungovanie schengenu

„Zaistenie plynulého fungovania vnútorného trhu a rešpektovania jeho pravidiel má zásadný význam. Musíme zabezpečiť, aby sa zásoby a výrobky dostali tam, kde je to potrebné. Naše kroky zamerané na boj proti tejto pandémii by mali byť založené na solidarite, vzájomnej dôvere a lojálnej spolupráci. Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ, v súlade s našimi pravidlami a medzinárodnými záväzkami, nám pomôže zabezpečiť efektívne fungovanie schengenského systému. Obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach, pokiaľ nie sú založené na odporúčaniach alebo údajoch zdravotníckych orgánov, spôsobuje viac škody ako úžitku. Pre EÚ ako celok predstavujú veľké hospodárske náklady a bránia doručovaniu tovarov tam, kde je to potrebné. Musíme zaistiť riadne fungovanie schengenského priestoru. V tejto chvíli musíme všetci pracovať na budovaní vzájomnej dôvery, spolupráce a solidarity. Tieto princípy sú jadrom európskeho projektu a dnes sú potrebné viac ako kedykoľvek predtým,“ dodal Sassoli. Informácie agentúre SITA poskytlo tlačové stredisko Európskeho parlamentu na Slovensku.