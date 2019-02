Šatan by bol spokojný, keby Slovensko na MS v hokeji 2019 preniklo do Top 8 a prekvapilo súperov

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) – Niekdajší slovenský hokejista Miroslav Šatan sa druhýkrát v kariére zúčastní na majstrovstvách sveta vo vlasti.

Pred ôsmimi rokmi nastúpil v útoku, tentoraz už bude v pozícii generálneho manažéra reprezentácie SR na tribúne. Na šampionát sa teší, ale zároveň si uvedomuje veľkú zodpovednosť.

„Ako sa budú majstrovstvá sveta blížiť, určite budeme cítiť od ľudí veľký tlak a očakávania, aby sme ich naplnili. To isté bude platiť aj počas turnaja. Teším sa teda na minimálne stresujúci mesiac a možno aj dva,“ vyhlásil Šatan pre oficiálnu internetovú stránku Medzinárodného zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Zodpovednosť vytvára tlak

Rodák z Topoľčian dokonca tvrdí, že v pozícii aktívneho hráča boli šampionáty jednoduchšie. „Hokejisti totiž až taký tlak nemajú. Spomínam si na to, keď som bol na domácich majstrovstvách ako hráč. Vtedy sme chceli zahrať čo najlepšie. Síce tam tlak trocha bol, pre hráča to však nebolo také silné, ako to bude teraz pre trénera či mňa ako generálneho manažéra. Lebo my robíme rozhodnutia, kto tam pôjde. Je to veľká zodpovednosť, ktorá vytvára tlak na to, aby sme zostavili čo najlepšie mužstvo. Ten tlak tak budeme určite cítiť,“ myslí si.

Niekdajší dlhoročný kapitán národného tímu SR by bol rád, keby domáci hokejisti na majstrovstvách sveta po dlhej odmlke prenikli do štvrťfinále. „Budem spokojný, keď po dlhých rokoch Slovensko opäť postúpi do najlepšej osmičky. Teda verím v postup do play-off. Budem dúfať, že tam chytí takého súpera, ktorého by mohlo aj prekvapiť,“ povedal Šatan.

„Musíme byť pozitívni. Myslieť dopredu a pracovať na tom. Inak by to nemalo význam. Pokiaľ by sme tomu neverili, tak to môžeme nechať robiť niekoho iného. Ale veríme, že sa nám podarí poskladať mužstvo optimálne, vďaka čomu by sa mohlo naštartovať výkonmi v skupine k tomu, aby po dlhšom čase preniklo do top osmičky a tam niekoho prekvapilo. V play-off je totiž všetko možné,“ dodal slovenský hokejista.

Veľmi nečakaný úspech

Šatan prispel reprezentácii k dosiaľ všetkým medailám z majstrovstiev sveta. „Medzi najpamätnejšie okamihy určite patrí zisk titulu majstra sveta z roku 2002. Veľmi blízko k tomu je však aj zisk striebra z roku 2000, nakoľko išlo o veľmi nečakaný úspech. To striebro totiž bolo možno ešte dôležitejšie, pretože vtedy sme boli tím, ktorému málokto veril. Dovtedy sa chodilo na šampionáty skôr zúčastniť. Hoci ten tím nemal veľa hviezd z NHL, dal sa úžasne dokopy,“ vyhlásil dnes už 44-ročný niekdajší útočník Bostonu, Pittsburghu, NY Islanders, Buffala či Edmontonu.

„Partia sa urobila najmä v základnej skupine, z ktorej sme do play-off prešli s odretými ušami. To, čo sme potom vo vyraďovačke za tie tri zápasy dokázali, naznačilo, že slovenský hokej má šancu hrať s najlepšími na svete,“ spomínal Miroslav Šatan.