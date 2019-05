Šatan chce vrátiť slovenskú „osemnástku“ medzi elitu, avizuje podmienky na vysokej úrovni

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov začne so spoločnou prípravou na sezónu 2019/2020 už vo štvrtok na tréningovom kempe v Trenčíne. Hlavný tréner Ivan Feneš bude mať k dispozícii spolu 34 hráčov – kvarteto brankárov, tucet obrancov a osemnásť útočníkov.

Návrat medzi elitu

O týždeň v Námestove sa bude konať ďalší kemp. Prvým vrcholom novej sezóny bude pre slovenskú „osemnástku“ turnaj Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch od 3. do 10. augusta. Hlavným cieľom bude návrat tímu SR „18“ medzi elitu na tejto úrovni. Taký je úmysel Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

„Projekt U18 bude v budúcom roku pôsobiť v Piešťanoch, vraciame sa k tomuto modelu po niekoľkoročnej pauze. Projekt obnovujeme, aby sme talentovaným chlapcom umožnili hrať mužský hokej. A tiež aby boli celý rok v centralizovanej kvalitnej príprave. Chceme, aby sme možno vykryli niečo, čo rodičia mladíkov hľadajú v zahraničí. Druhý cieľ je jasný. ´Osemnástka´ vypadla z elitnej skupiny MS a radi by sme ju čo najrýchlejšie vrátili nahor,“ zhodnotil generálny manažér slovenských mužských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan.

„Nad projektom sme pracovali skoro rok. Možno to nie je najideálnejšie riešenie, ale snažíme sa istej skupine hráčov pomôcť. Rozlúčka s elitou našu aktivitu len umocnila. Chceme týmto projektom pripraviť niečo, čo zvýši šance našich hráčov prejsť draftom v zámorskej NHL. Pomohlo by to všetkých presvedčiť, že to, čo tu chceme pripraviť, má zmysel.“

Dajú šancu aj mladším hráčom

Šatan nevie detailne špecifikovať rozpočet projektu na sezónu, no pôjde približne o sumu na úrovni nákladov na tím do 20 rokov v minulej sezóne. „Financie sa na to isto nájdu,“ doplnil Šatan. „Osemnástka“ bude v ročníku 2019/2020 vystupovať v seniorskej I. lige, alternatívou je aj úvod ročníka v juniorskej extralige.

V predchádzajúcej sezóne viedol tím SR „18“ Viliam Čacho, jeho nástupcom sa stal Ivan Feneš. „Do roka chceme tento tím vrátiť medzi špičku. Dlhodobejší cieľ je príprava hráčov tejto kategórie, aby boli komplexní a schopní konkurovať svetovej špičke. Dáme šancu aj mladším hráčom. Chystáme výcvikové kempy a oslovíme aj hráčov zo zahraničia. Chceme im ponúknuť mužský hokej. Toto tí hráči v zahraničí väčšinou nedostanú,“ prezradil Feneš.

Jedným z asistentov hlavného kouča bude Boris Žabka. „Priorita všetkého je ukázať hráčom, že dokážeme pracovať aj u nás vo svetových podmienkach. Mojou úlohou bude odovzdať hráčom individuálnu zručnosť. Dlhší čas som žil v Česku a bol som pri otvorení akadémie v Mladej Boleslavi. Radi by sme do projektu a aj ďalších kategórií preniesli poznatky zo zahraničia, aby naši mladíci nemuseli odchádzať preč zo Slovenska. Chceme spraviť všetko pre to, aby sa čo najmenej stávalo, že hráči aj v budúcnosti odídu do zahraničia,“ informoval niekdajší obranca.

Hokej skĺbia so školou

Manažérom výberu bude Branislav Varga. „Jednou z hlavných súčasti projektu je pre nás aj škola. Vyšší územný celok nám pomôže vybrať školu pre hráčov, budú ju navštíviť denne s ohľadom na zápasy. Súčasťou projektu je aj lepšie materiálno-technické zabezpečenie ako v kluboch, aby nechodili do zahraničia. Chlapci budú mať podmienky na úrovni extraligových klubov, v niektorom ohľade aj viac. Budeme mať aj špeciálne tréningy na zručnosti plus napríklad kurzy angličtiny,“ prezradil.

Generálny manažér Šatan prezradil aj zloženie realizačných tímov reprezentačnej „sedemnástky a šestnástky“. Výber do 17 rokov povedú Ján Lipiansky s Michalom Hreusom a Marcelom Šimurdom, do 16 rokov to budú Roman Sýkora s Rastislavom Paľovom a pomáhať im bude aj Boris Valábik. Pri „dvadsiatke“ ešte prebieha výberový proces a pri „pätnástke“ sa rozhodne až v lete.