Šatan predstavil záverečnú nomináciu hokejistov na MS v Rige, neprebojovali sa Koch či Regenda

aktualizované 15. mája, 16:00

Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie pre majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige sa napokon neprebojovali obranca Patrik Koch a útočníci Pavol Regenda s Patrikom Hrehorčákom. V sobotu popoludní o tom informoval generálny manažéra tímu SR Miroslava Šatan.

„V prvom rade ďakujem všetkým hráčom, ktorí s nami absolvovali prípravu. Tá bola iná ako v minulosti, taká špecifická. Zajtra odlietame na MS, kde nás ešte pred štartom čakajú nejaké COVID protokoly,“ informoval Šatan.

Nepripojí sa ani Ružička

Potvrdil tiež, ze zo zámoria sa k tímu SR nepripojí útočník Adam Ružička. „Má šancu hrať prvýkrát v NHL, takže tam chce byť až do konca. A my sme chceli ísť na MS s hotovým tímom,“ informoval prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

V príprave na MS odohrali Slováci dovedna osem duelov. V úvode prehrali s Lotyšmi 1:2 po predĺžení, nasledovalo však päť víťazstiev – nad Lotyšmi 1:0 po predĺžení, nad Nemcami 4:3 po sam. nájazdoch a 2:1, nad Rakúšanmi 3:1 a 2:0. S Čechmi zaznamenali prehry 0:2 a 1:2.

Trápila ich koncovka

V celej príprave Slovákov trápila koncovka, na ktorej musia pred začiatkom svetového šampionátu ešte popracovať. Slovenský tím vstúpi do MS v lotyšskej Rige v piatok 21. mája duelom proti výberu Bieloruska. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.

„Naše ciele nie sú len na majstrovstvá ísť a dať šancu hráčom. Máme síce menej skúseností, ale tie ambície by mali byť vybojovať si postup do štvrťfinále. V príprave nám chýbali góly, no veríme, že tie na šampionáte prídu,“ doplnil Šatan.

Polovica kádra debutuje

Takmer polovica slovenského kádra absolvuje debut na MS, na tomto fóre sa doteraz nepredstavilo 13 z 28 nominovaných hráčov. Sú nimi Samuel Kňažko, Juraj, Slafkovský, Šimon Nemec, Adam Húska, Mislav Rosandič, Michal Ivan, Daniel Gachulinec, Martin Bučko, Martin, Faško-Rudáš, Adrián Holešinský, Miloš Kelemen, Kristián Pospíšil a Miloš Roman.

Najstarším hráčom vo výbere trénera Craiga Ramsayho je 34-ročný útočník Dávid Buc, najskúsenejším reprezentantom z hľadiska počtu štartov za národný tím obranca Marek Ďaloga so 102 duelmi. Adam Húska a Miloš Kelemen cestujú na MS bez toho, aby na svojom konte mali čo i len jeden štart v seniorskej reprezentácii SR. Na MS cestuje v tíme SR trio brankárov, desať obrancov a štrnásť útočníkov.

Historicky najmladší tím

Ako informuje web SZĽH, na majstrovstvá sveta v rámci elitnej kategórie posiela Slovensko historicky najmladší tím, jeho vekový priemer je 24,75 rokov. Dosiaľ sa nikdy nestalo, že by výprava spod Tatier mala na šampionáte medzi elitou nižší priemer ako rovných 25 rokov, s ktorým sa predstavila na šampionáte v roku 2001.

Aktuálny priemer výrazne znižuje najmä 17-ročné duo Šimon Nemec, Juraj Slafkovský či 18-ročný Samuel Kňažko. Uvedené trio vedenie seniorskej reprezentácie v úvode prípravy na MS pozvalo z výberu do 20 rokov a napokon sa predstaví na šampionáte elitnej kategórie.

Brankár Július Hudáček patrí medzi najstarších členov slovenskej hokejovej reprezentácie. Foto: Archívne, SITA/AP

Cieľom je štvrťfinále

Brankár Július Hudáček bol šesťkrát členom reprezentácie SR na MS, aspoň jeden štart si pripísal na troch šampionátoch. V aktuálnom tíme patrí medzi najstarších hokejistov.

„Máme veľmi mladý tím, ale je to výzva. Počas kariéry som v tíme vždy mal aj starších hráčov, teraz ja patrím medzi najstarším. Myslím si, že skladba mužstva je veľmi dobrá, mne osobne sa veľmi páči. Musíme sa na šampionát pripraviť, pretože tam to bude ešte na vyššej úrovni ako v príprave. Ak budeme plniť daný systém hry, tak bude dobre. Máme jediný cieľ a ním je štvrťfinále. A za tým si pôjdeme,“ vyhlásil 32-ročný Spišiak.

Priznal tiež, že v tíme ešte neprebehla debata o systéme fungovania brankárov na MS. „Asi sa o tom budeme baviť až v Rige. Verím, že tréneri budú mať šťastnú ruku a vždy vyberú takých brankárov, ktorí vychytajú víťazstvá,“ poznamenal.

Fíni sú ako motorové myši

Zo zámoria sa tímu SR pridal útočník Róbert Lantoši, ktorého po premiére na domácich MS v roku 2019 čaká druhý svetový šampionát. Aktuálnu sezónu začala v extraligovej Nitre, potom hral v USA za Providence Bruins v AHL.

„Som pripravený a teším sa na novú skúsenosť. Na každý duel sa stopercentne pripravím a chcem podať čo najlepší výkon. Som víťazný typ a rád by som vyhral všetko. Asi všetci to chceme potiahnuť čo najďalej,“ prezradil pred odchodom na MS.

Už štvrtý seniorský šampionát čaká na útočníka Pavla Skalického, ktorý sa nedávno stal majstrom Fínska s tímom Lukko Rauma. „S tímom som zatiaľ stihol jeden tréning. Káder vyzerá dobre, väčšinou sa poznáme. Mám z toho dobré pocity. Ja sám chcem pomáhať tímu tak, ako to len pôjde,“ poznamenal 25-ročný Spišiak.

Na margo zisku fínskeho titulu prezradil: „Fíni sú ako motorové myši, na ľade aj počas osláv. Chalani vo Fínsku ešte stále oslavujú titul.“