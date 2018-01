Aktualizované: Šatan a Ramsay zverejnili nomináciu na ZOH 2018 v Pjongčangu, chýbajú hráči HC Slovan Bratislava

aktualizované 17. januára, 14:57

BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na februárové ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu (9.- 25. 2,.) chýbajú bratia Libor a Július Hudáčkovci a v tíme tiež nefiguruje ani jeden hokejista Slovana Bratislava z nadnárodnej KHL.

Najskúsenejším hráčom Graňák

Generálny manažér výberu SR Miroslav Šatan a tréner národného tímu Craig Ramsay zverejnili olympijskú nominácii v stredu popoludní na tlačovej konferencii v Bratislave. V tíme je dovedna 25 hráčov, z toho traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Slováci sa pred odchodom na Kórejský polostrov stretnú 5. februára v Bratislave.

Najskúsenejším členom tímu bude obranca Dominik Graňák, ktorý v reprezentácii odohral už 175 zápasov. Cez sto duelov v národnom družstve odohrali aj iný bek Tomáš Starosta (140) a útočník Tomáš Surový (118). Najlepším reprezentačným strelcom v nominácii je Ladislav Nagy s tridsiatimi presnými zásahmi. Tridsaťosemročný Nagy je zároveň najstarší hráč výberu SR, najmladším hokejistom v nominácii je 21-ročný útočník Matúš Sukeľ.

Desať hráčov z Tipsport ligy

Dovedna až štrnásť hráčov pôsobí na klubovej úrovni v Česku, desať ich hrá v najvyššej slovenskej súťaži. Jediným zástupcom KHL je obranca Michal Čajkovský z Jekaterinburgu. Niekoľko duelov v KHL odohral za Slovan Bratislava útočník Patrik Lamper z Banskej Bystrice.

„Bolo to jedno z najťažších rozhodnutí v celej mojej kariére. Nevychádzal som zo žiadnych domnienok z minulosti, lebo som každého hráča musel najprv spoznať. Mal som teda čistý stôl a rozhodoval sa podľa výkonnosti v tejto sezóne. Zapôsobili na mňa najmä brankári, ktorí boli špičkoví. Verím, že tento výber bude ten najlepší a vybrali sme správne,“ uviedol reprezentačný tréner výberu SR Craig Ramsay v súvislosti s nomináciou na ZOH 2018.

„Bolo viac hráčov, nad ktorými sme dlho uvažovali. Táto nominácia nie je konečná a cítime to tak, že aj náhradníci by si v nej zastali svoje miesto. Ak sa vyskytnú v zostávajúcom čase do začiatku olympijských hier zranenia či iné problémy u nominovaných hráčov, viem si predstaviť v nominácii aj náhradníkov,“ doplnil slová C. Ramsayho generálny manažér slovenského tímu Miroslav Šatan.

Brankára Hudáčka ako trojku nechceli

Na otázku, prečo je vo výbere pomerne veľa hráčov zo slovenskej najvyššej súťaže, reprezentačný kouč Ramsay odpovedal: „Podľa mňa si zaslúžia byť v nominácii hráči zo slovenskej najvyššej súťaže. Čo som ich videl v akcii, hrali s veľkým nasadením, obzvlášť ma to potešilo. Môžem povedať, že štýlom sa práve títo hráči blížia k severoamerickému hokeju, čo sa mi veľmi páči.“

Miroslav Šatan pôvodne chcel mať v tíme pre ZOH 2018 aj skúseného útočníka Branka Radivojeviča (Dukla Trenčín) nielen pre jeho hokejové kvality, ale aj pridanú hodnotu ako jedného z lídrov v kabíne. Hráč s dlhoročnými skúsenosťami z NHL a KHL však povedal nie.

„S Brankom Radivojevičom som hovoril už na začiatku sezóny, mal som s ním rozhovor aj minulý týždeň, lebo sme mali o neho záujem aj ako o lídra tímu v kabíne. Bohužiaľ, rozhodol sa, že na olympijské hry nepocestuje a zariadime sa podľa toho,“ vysvetlil Miroslav Šatan.

V súvislosti s prekvapujúcim nenominovaním bratov Júliusa a Libora Hudáčkovcov M. Šatan poskytol toto stanovisko: „Brankári Laco a Konrád si výkonmi zaslúžili nomináciu a v tejto sezóne si to vybojovali viac ako Julo Hudáček. Na pozíciu tretieho brankára sme ho nechceli brať. V tomto smere sme sa priklonili k mladému Patrikovi Rybárovi, pre ktorého môže mať olympijská účasť veľký význam v jeho ďalšej kariére. Čo sa týka Libora Hudáčka, na krídelných postoch bola v tíme veľká konkurencia. Tréneri sa rozhodli, že iní hráči si nomináciu zaslúžili viac.“

Nominácia hokejovej reprezentácie ZOH 2018

Brankári: Ján Laco (HC Sparta Praha/ČR), Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR), Patrik Rybár (HK Hradec Králové/ČR)

Obrancovia: Ivan Baranka (HC Vitkovice Ridera/ČR), Michal Čajkovský (HC Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Dominik Graňák (HC Škoda Plzeň/ČR), Marek Ďaloga (HC Sparta Praha/ČR), Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň/ČR), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha/ČR)

Útočníci: Martin Bakoš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Miloš Bubela (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Marcel Haščák (HC Kometa Brno/ČR), Lukáš Cingeľ (HK Hradec Králové/ČR), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR), Patrik Lamper (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Ladislav Nagy (HC Košice), Tomáš Surový (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR), Peter Ölvecký (HK Dukla Trenčín), Michal Krištof (HK Nitra), Matej Paulovič (HK Nitra), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Marek Hovorka (HC Košice)

Náhradníci

Brankári: Július Hudáček (Severstaľ Čerepovec/KHL), Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR)

Obrancovia: Andrej Meszároš (Slovan Bratislava/KHL), Adam Jánošík (Bílí Tigři Liberec/ČR), Ladislav Romančík (HK Dukla Trenčín), Oldrich Kotvan (BK Mladá Boleslav)

Útočníci: Marek Viedenský, Pavol Skalický (obaja Slovan Bratislava/KHL), Libor Hudáček (Örebro Hockey/Švéd.), Tomáš Hrnka (HC Banská Bystrica), Radoslav Tybor (HC Vítkovice/ČR)