Šatan stále voľbou číslo jeden pri výbere generálneho manažéra slovenskej reprezentácie

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Štvrtkovým hodnotením účinkovania slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom pred členmi výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) sa definitívne skončilo pôsobenie niekdajšieho výborného obrancu Róberta Švehlu na poste generálneho manažéra národného tímu aj v exekutíve.

Meno jeho nasledovníkov na oboch pozíciách ešte nie je známe. Na obe pozície je viac ako jeden adept. V súvislosti s postom GM je voľbou číslo jeden pre vedenie SZĽH osoba Miroslava Šatana, v minulosti kapitána reprezentácie.

“Bolo tam viac mien, teraz sú tam dve a tie postupne predstavujú svoju štruktúru, s ktorou by pracovali. Na niektorých menách sa zhodli. Je to v podstate otvorená vec, no možno už budúci týždeň budeme vedieť viac. Stále je pre nás Miroslav Šatan voľbou číslo jeden. Druhé meno zatiaľ nebudeme prezentovať,” referuje generálny sekretár zväzu Miroslav Valíček.

Čo sa týka VV SZĽH, aj v tomto prípade figuruje medzi adeptmi meno Miroslav Šatan. “Prišli dva návrhy na doplnenie, mali by to byť Ernest Bokroš alebo Miroslav Šatan, no ešte som s ním o tom nehovoril. Ak by aj nebol nový GM reprezentácie, tak verím, že bude súčasťou hokeja tým, že nám bude prispievať svojimi znalosťami a skúsenosťami počas rokovaní VV SZĽH, no je na členoch kongresu, či mu vo voľbách dajú hlas. Myslím si, že sme sa výrazne posunuli vpred nielen vo výberoch na viaceré pozície pri národných tímoch. Intenzívne rokujeme o tom, aby si nový generálny manažér priniesol svoj vlastný tím nielen pre “áčko”, ale do celého reprezentačného systému. Verím, že do konca júna bude známe nielen meno generálneho manažéra, ale aj celá štruktúra pri prestavbe všetkých reprezentácií,” pokračoval Valíček.

Budúcnosť trénera Javorčíka

Po aprílových MS hráčov do 18 rokov sa viackrát hovorilo o budúcnosti trénera tohto výberu Norberta Javorčíka.

“Ponuku dostal a rokujeme o nej aj s kandidátmi na generálneho manažéra. Boli oslovení aj zástupcovia Banskej Bystrice, aby ho klub uvoľnil pre potreby reprezentácie, rátame s ním pri výbere do 18 rokov, sám to tak cíti. Je to mladý a perspektívny tréner. Bavili sme sa aj o tom, že by kontinuálne pracoval s chlapcami a prešiel by k dvadsiatke. Plán je však pokračovanie dvadsiatky v extralige a keďže pán Javorčík sa už dohodol na spolupráci s Banskou Bystricou, to vidím ako prekážku. Bolo by to logické, ale zatiaľ pri dvadsiatke zostane Ernest Bokroš alebo príde nový tréner, ktorého si prinesie nový GM,” ozrejmil Miroslav Valíček zo SZĽH.

“Čo sa týka výberu do 20 rokov, aj pán Bokroš je v okruhu kandidátov na post trénera tohto tímu. Ponuku dostali aj iní tréneri, no vyžiadali si čas. Vieme, že nám čas uteká, ale do konca mesiaca by sme to chceli mať uzatvorené. Do 30. júna budeme mať základnú mustru všetkých realizačných tímov až po “áčko”. Možno budú isté mená otvorené a posty budeme musieť neskôr doplniť. Chceme do daného termínu priniesť čo najvyššiu kvalitu,” dodal.

Valíček poďakoval Švehlovi

Generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček sa vo štvrtok oficiálne poďakoval Róbertovi Švehlovi za spoluprácu.

“Medzi nami bola vždy korektná. Trvala nielen v príprave na majstrovstvá sveta mesiac pred turnajom, bolo to priebežné. Boli tam aj niektoré veci, ktoré nám nevyšli. Verím, že jeho skúsenosti a pohľad využije aj nový realizačný tím. Chce pomôcť slovenskému hokeju,” myslí si Valíček.

Za ostatný mesiac, teda po skončení seniorských MS, sa ozvalo niekoľko osôb, ktoré plánujú na budúcotýždňovom kongrese SZĽH iniciovať odvolávanie prezidenta zväzu Martina Kohúta. Ten je vo funkcii presne rok. “Za ostatné dni som absolvoval stretnutia s klubmi prvej aj druhej ligy, no necítim nedôveru. S každým komunikujeme férovo. Verím, že na kongrese sa dohodneme na všetkých veciach v prospech hokeja,” doplnil Valíček.