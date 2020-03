Šatan vidí nulovú šancu na usporiadanie MS v hokeji 2020, vyjadril sa aj k titulu pre „baranov“

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila športové dianie po celom svete a ľadový hokej zasiahla v rozhodujúcej fáze sezóny.

Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 slovenská Tipsport Liga predčasne ukončila súťažný ročník 2019/20, neuskutoční sa aprílový turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi a výrazne ohrozené sú aj májové majstrovstvá sveta seniorov vo Švajčiarsku.

„Situácia je s pribúdajúcimi opatreniami vo svete stále vážnejšia. Verím, že sa túto pandémiu podarí spoločným úsilím čo najrýchlejšie zastaviť. Taktiež sme s celou rodinou doma, dodržiavame bezpečnostné a hygienické opatrenia,“ uviedol prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan v rozhovore pre web Hockeyslovakia.sk.

Videokonferencia s predstaviteľmi IIHF

Bývalý slovenský reprezentant v utorok absolvoval videokonferenciu s predstaviteľmi Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vrátane jej prezidenta Reného Fasela. Po nej sa rozhodlo o zrušení dvoch šampionátov I. divízie, no definitívny verdikt o MS v Zürichu a Lausanne stále nepadol. IIHF čaká na pokyny švajčiarskej federálnej vlády.

„Nie je to jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ešte v priebehu marca padne konečné rozhodnutie. Očakávam, že šampionát zrušia vzhľadom na to, čo všetko sa deje vo svete. Všetky renomované hokejové súťaže v Európe aj vo svete ukončili alebo prerušili sezóny. Hráči netrénujú, krajiny uzavreli hranice, obmedzené sú letecké spojenia. Je nulová šanca, že sa MS uskutočnia. Prvoradé je v tejto chvíli zdravie,“ uviedol Miroslav Šatan.

Pre slovenský hokej bol dôležitý aj aprílový šampionát v Spišskej Novej Vsi. Reprezentanti do 18 rokov mali pod vedeným trénera Ivana Feneša zabojovať o návrat medzi svetovú elitu. Momentálne však realizačný tím ani hráči nevedia, aký bude osud tohto podujatia.

„Momentálne sa riešia na pôde medzinárodnej federácie mužské majstrovstvá sveta. O mládežníckych podujatiach a iných, ktoré boli zrušené, bude reč neskôr,“ vysvetlil Šatan.

Téma predčasného ukončenia Tipsport ligy

V uplynulých dňoch rezonovala v slovenskom hokejovom hnutí aj na verejnosti téma predčasného ukončenia sezóny 2019/2020 v Tipsport lige.

Vo väčšine európskych súťaží v takom prípade neudeľovali majstrovský titul. Slovenská liga však urobila výnimku a trofej prisúdila Banskej Bystrici, ktorá bola už istým víťazom základnej časti. „Barani“ tak získali štvrtý titul v sérii a zapísali sa do histórie najvyššej súťaže.

O konečnom poradí súťaže a jej víťazovi rozhodovala Ligová rada, ktorá je riadiacim orgánom Tipsport Ligy. Jej dvaja členovia Richard Lintner a Igor Guryča hlasovali za to, aby sa majstrom stala Banská Bystrica. Tretí člen rady, Miroslav Šatan, bol proti.

„Ja by som si z úcty k všetkým ostatným hráčom takýto ‚právny‘ titul neprevzal. Nemá športovú hodnotu. Predpis je zastaralý a podľa môjho názoru umožňuje dvojitý výklad. Ligová rada titul udeliť spravidla môže, ale nemusí. To, že ho po telefonickom hlasovaní pridelila Banskej Bystrici, síce neporušilo pravidlá, ale môže to naštrbiť vzťahy medzi klubmi samotnými. V takejto mimoriadnej situácii, ktorá snáď od druhej svetovej vojny nenastala, by som ja osobne udelil iba pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti,“ pripojil Miroslav Šatan.