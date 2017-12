Saxofonistka Candy Dulfer sa vracia na Slovensko, predstaví štúdiovú novinku Together

BRATISLAVA 11. decembra 2017 (WBN/PR) – Desiaty štúdiový album Together príde na Slovensko predstaviť holandská saxofonistka Candy Dulfer. Hudobníčka známa aj vďaka ikonickému hitu 90. rokov Lily Was Here sa do Bratislavy vracia po ôsmych rokoch. Skladby z jej aktuálneho albumu bude možné naživo počuť 12. apríla v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC) v rámci celoročného festivalu City Sounds of Bratislava.

Aktuálna novinka pokračuje v posúvaní muzikantských hraníc už tak virtuóznej saxofonistky a príležitostnej speváčky. Dulfer sa na ňom, podľa vlastných slov, pohráva s aktuálnou interpretáciou súčasného hudobného diania. „Album je tiež inšpirovaný všetkým, čo je skvelé na žánroch jazz, disco, soul, dance music a R&B,“ uviedla hudobníčka, preslávená predovšetkým kombináciou funku so smooth jazzom. Dulfer však tentokrát vytvorila veľmi osobnú a jedinečnú zmes hudobných vplyvov, ktorú však slovenským fanúšikom predvedie s typicky nezameniteľným zvukom a všestrannosťou.

Hudobníčka ju piluje od už od svojich šiestich rokov, kedy začala s hrou na saxofóne. Ako desaťročná koncertovala po prvýkrát, pričom vo veku štrnástich rokov založila kapelu Funky Stuff s ktorou predskakovala aj samotnej Madonne. Formáciu si všimol aj legendárny Prince, ktorý mladú saxofonistku pozval na pódium, aby tu predviedla svoje improvizované sólo. „Keď chcem saxofón, volám Candy,“ spieval o nej neskôr v refréne hitu Partyman (1989) a jeho slová sa vyplnili. Len dvadsaťročná saxofonistka sa stala súčasťou jeho štúdiových sedení, vystúpení v televíznych šou, verejných performancií (vrátane odovzdávania cien Grammy), ale aj koncertných turné. Legendárnu šnúru Musicology, absolvovala už ako stály člen Princovej kapely.

Dcéra saxofonistu Hansa Dulfera sa za hranicami svojej krajiny preslávila v roku 1990, rok po tom, čo sa objavila v spomínanom Princovom hite. Na prvé priečky celosvetových hitparád ju katapultoval duet s Daveom Stewartom z Eurythmics, známy pod názvom Lily Was Here. V tom istom roku koncertovala s Pink Floyd a vydala svoj debutový album Saxuality, nominovaný na najprestížnejšie hudobné ocenenie Grammy.

V hudobnom tempe však nepoľavuje ani po rokoch. Predchodca jej súčasného albumu Candy Store (2007) sa umiestnil na druhej pozícii v rebríčku Billboard’s Top Contemporary Jazz (súčasný jazz), pričom jej zoznam kolaborácií číta desiatky hviezd, ako Beyoncé, Maceo Parker, Aretha Franklin, Marcus Miller, Chaka Khan, či Van Morrison.

