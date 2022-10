SBS Bonul pôjde v novembri pred súd, riešiť sa bude odobratá bezpečnostná previerka

Najvyšší správny súd SR vytýčil na 23. novembra pojednávanie, na ktorom sa má zaoberať sporom súkromnej bezpečnostnej služby Bonul a Výboru Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, predmetom konania je preskúmanie rozhodnutia NBÚ. Bonul podanie správnej žaloby avizoval po tom, čo členovia výboru zamietli jeho odvolanie voči rozhodnutiu úradu o odobratí bezpečnostnej previerky.

Na skutočnosť, že súkromná bezpečnostná služba Bonul prišla o bezpečnostnú previerku upozornila ešte na jeseň 2020 Nadácia Zastavme korupciu, ktorá v tejto veci podala podnet na Národný bezpečnostný úrad.

„Národný bezpečnostný úrad uznal, že bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa by naozaj nemala mať firma, ktorá je zrejme prepojená na Norberta B.,” skonštatovala vtedy nadácia s tým, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so závadovými osobami alebo je sám z niečoho podozrivý.