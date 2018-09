Schengen podľa Cséfalvayovej ohrozujú najmä populistickí politici, ktorí zneužívajú tému utečencov

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – V súčasnosti podľa predsedníčky Zahraničného výboru NR SR Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd) nie sme svedkami ohrozenia schengenu primárne pre utečencov.

Počet migrantov sa znížil

Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, utečeneckej kríze sme čelili v roku 2015. Odvtedy sa počet utečencov prichádzajúcich do Európskej únie rapídne znížil.

„To, čoho sme tento rok svedkami, podľa mňa nie je ohrozenie schengenu zo strany utečencov, ale ohrozujú ho populistickí politici, ktorí sa snažia využiť túto tému v domácom politickom boji,“ povedala poslankyňa NR SR Katarína Cséfalvayová.

Vyvolali pád nemeckej spolkovej vlády

Ukážkový príklad sme podľa šéfky výboru videli pred jesennými parlamentnými voľbami v Bavorsku, kde CSU takmer vyvolala pád nemeckej spolkovej vlády a celoeurópsku krízu a nijak jej to v boji s populistami nepomáha.

„Jednoducho populistov nemôžeme poraziť tak, že preberieme ich rétoriku, to nefunguje a dúfam, že to pochopila aj CSU a že to pochopia aj u našich susedov v Rakúsku. Napokon, aj ostatné voľby na Slovensku ukázali, že štandardné strany si môžu zvoliť rétoriku podobnú extrémistom na prilákanie voličov, tí si však v konečnom dôsledku radšej zvolia originál ako kópiu, a to nepomôže nikomu,“ dodala Cséfalvayová.