Schleckovi Tour de France nechýba a už ani nevie, kde má žlté tričko za celkový triumf

Má iba 34 rokov, ale už päť rokov je len medzi divákmi na Tour de France. Andy Schleck, mladší z niekdajšieho skvelého bratského dua z Luxemburska, vyhral slávne preteky v roku 2010, ale oficiálne sa to dozvedel až v máji 2012.

Tak dlho trvalo, kým diskvalifikovali Španiela Alberta Contadora a odobrali mu vtedajší titul. Schleck sa takpovediac za zeleným stolom posunul z druhého miesta k celkovému triumfu.

„Pre mňa to ani nebolo víťazstvo. Ani neviem, kde mám žltý dres. V mojom obchode mám žlté tričko Fabiana Cancellaru aj brata Fränka. To moje tam však nevisí,“ pripomína po rokoch Andy Schleck v rozhovore pre špecializovaný portál VeloNews.

Víťazné sólo na Col du Galibier

Oveľa radšej spomína na svoje víťazné sólo na Col du Galibier z roku 2011, keď prišiel do cieľa mimoriadne dlhého horského stúpania o vyše dve minúty pred bratom Fränkom. V konečnom poradí vtedy obsadili druhé a tretie miesto a stali sa prvými súrodencami, ktorí sa vyštverali na pódium pre trio najlepších po skončení Tour de France.

„Stáť spolu s bratom na zrejme najväčšom cyklistickom pódiu na svete je úžasná radosť. Som na to aj po rokoch veľmi hrdý. Cítite sa tak trochu ako kráľ sveta a keď sa o ten pocit môžete podeliť s niekým, koho máte radi, tá radosť je dvojnásobná. Vždy, keď o tom hovorím, mám husiu kožu na tele,“ zaspomínal si Andy Schleck.

S bratom vlastnia tri obchody

Niekdajší skvelý vrchár potvrdil, že jeho život sa po skončení kariéry v roku 2014 vo všeličom zmenil. Tá zmena si vyžiadala svoje, ale momentálne je šťastný otec dvoch detí a predajca bicyklov. Spolu s bratom vlastnia tri obchody a darí sa im. Prechod z profesionálnej kariéry do cyklistického dôchodku nebol bezbolestný a veľmi dobre chápe športovcov, ktorí sa len ťažko vedia ihneď uplatniť v novom živote.

„Je to o hľadaní novej identity a novej definícii životných priorít. Skúsenosti zo športu vám pri tom môžu pomôcť, ale ani nemusia. Ten pocit, keď roky strávené na bicykli vás posunú nahor medzi najlepších a zrazu ste bez bicykla niekde dolu, nie je príjemný. Prihováram sa preto za založenie nadácie, ktorá by podporila bývalých cyklistov v hľadaní nových životných výziev. V cyklistike také čosi ešte nie je, ale malo by sa to zriadiť. Ak by len pol percenta príjmov, ktoré plynú z Tour de France pre organizátora Amaury Sports Organisation, venovali ako dar združenou na podporu cyklistov v dôchodku, malo by to veľký význam. Všetci títo bývalí jazdci sú normálni ľudia, ktorí majú svoje každodenné potreby, ale aj pochybnosti a strach z budúcnosti,“ myslí si Andy Schleck.

Život je o zmenách

Sobotňajšia 14. etapa TdF bude vrcholiť legendárnym pyrenejským stúpaním na Tourmalet do výšky 2115 m. Práve na tomto kopci triumfoval A. Schleck pred 9 rokmi po ďalšom zo svojich pamätných sóloúnikov. „Ten pocit je stále prítomný, aj keď v inej podobe. Teraz je to už skôr taká melanchólia,“ usmial sa rodák z Luxemburgu.

Pri tradičnej otázke pre bývalých cyklistov, či mu chýba súťaženie na Tour de France, odpovedal: „Život je o zmenách, takže nechýba mi to. Ale som rád, keď po čase opäť vidím Contadora alebo O´Gradyho. Čo mi však možno chýba, je peňažná odmena, ktorú som za Tour dostával,“ dodal A. Schleck v dobrej nálade.

