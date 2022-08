Schmiedlová s Kužmovou postúpili na US Open do druhého kola, Molčan opäť podľahol Monteirovi (video)

Slovenské tenistky Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Kužmová zvládli svoje úvodné zápasy na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Schmiedlová v pondelok zdolala v 1. kole ženskej dvojhry Argentínčanku Nadiu Podorskú 6:3, 6:2 a Kužmová zvíťazila nad favorizovanou Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou 6:3, 6:4.

Naopak, slovenská mužská jednotka Alex Molčan podľahol v 1. kole Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi 4:6, 6:4, 4:6, 1:6.

Schmiedlová a Kužmová triumfovali

Schmiedlová potvrdila úlohu favoritky proti súperke, ktorá je vo svetovom rebríčku WTA takmer o sto miest nižšie. Slovenka tiež vrátila Podorskej prehru 0:2 z ich vôbec prvého vzájomného stretnutia na Roland Garros 2020. V prvom sete síce Schmiedlová prišla o vedenie 3:0, no zvyšné tri gemy ovládla. V druhom sete si vybudovala náskok 4:0 a tentoraz nedopustila drámu. V 2. kole natrafí na Číňanku Šuaj Čang, s ktorou sa doposiaľ stretla raz – v roku 2013 ju na turnaji v americkom New Havene zdolala 2:0.

Kužmová po úspešnej kvalifikácii triumfovala v New Yorku vo štvrtom zápase za sebou, ako hráčka z konca druhej stovky rebríčka WTA zdolala 49. tenistku na svete. Sorribesová Tormová podľahla Slovenke aj v roku 2018 v Dubaji (1:2). Kužmová v prvom sete trikrát prelomila podanie Španielky. Druhý set bol vyrovnaný až do ôsmeho gemu, v ňom Kužmová brejkla súperku a za stavu 5:3 podávala na víťazstvo. Tormová ešte zabojovala, ale duel už nezvrátila.

Slovenka v 2. kole nastúpi proti Američanke Shelby Rogersovej, ktorú vlani zdolala na záverečnom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Prahe.

Slovenská jednotka podľahla Monteirovi

Molčan si nezopakuje účasť v 3. kole dvojhry vo Flushing Meadows z minulého roka, s Brazílčanom Monteirom bojoval 161 minút. Prvý set sa zlomil v desiatom geme, keď Slovák stratil podanie. V druhej časti hry zmazal stratu 0:3 a vyrovnal stav zápasu na 1:1. V treťom sete Molčan viedol v desiatom geme 40:15 za stavu 4:5, no opäť prišiel o servis. Štvrté dejstvo už bolo jednoznačné a Monteiro premenil druhý mečbal. Molčan sa s ním stretol aj v roku 2018 na challengeri v poľskom Štetíne, kde mu podľahol 0:2.

V mužskej dvojhre sa predstaví na US Open 2022 už len Norbert Gombos, v utorok odohrá zápas 1. kola proti Španielovi Albertovi Ramosovi-Viňolasovi. Slovák sa so 42. hráčom rebríčka ATP stretol už trikrát, no zvíťazil len raz – vlani v talianskej Parme (2:1).